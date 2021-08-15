النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحصيني" عن أجواء الأحد: حارة جدًّا نهارًا والاعتدال فجرًا

تَوقع أمطارًا على أجزاء من مرتفعات الطائف والباحة وعسير وجازان

تَوقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة جدًّا نهارًا معتدلة فجرًا اليوم الأحد، على معظم المناطق.

وقال عبر "تويتر": متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات الطائف والباحة وعسير وجازان والإمارات وعمان واليمن.

وتابع: رياح مغبرة من متوسطة السرعة لشبه قوية على أجزاء من المنطقة الشرقية والغربية؛ إلا أن يصرفها الله.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق المملكة وأجزاء من الوسطى، تشمل الأجزاء الشرقية والجنوبية من وسط المملكة، تمتد حتى منطقة نجران، كما يشمل نشاط الرياح السطحية الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد حتى شمال البحر الأحمر، وتبقى السماء غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة، عدا مناطق شمال المملكة؛ في حين يُتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة)، تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة؛ فيما يبقى الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحصيني" عن أجواء الأحد: حارة جدًّا نهارًا والاعتدال فجرًا
سبق

تَوقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة جدًّا نهارًا معتدلة فجرًا اليوم الأحد، على معظم المناطق.

وقال عبر "تويتر": متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات الطائف والباحة وعسير وجازان والإمارات وعمان واليمن.

وتابع: رياح مغبرة من متوسطة السرعة لشبه قوية على أجزاء من المنطقة الشرقية والغربية؛ إلا أن يصرفها الله.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق المملكة وأجزاء من الوسطى، تشمل الأجزاء الشرقية والجنوبية من وسط المملكة، تمتد حتى منطقة نجران، كما يشمل نشاط الرياح السطحية الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد حتى شمال البحر الأحمر، وتبقى السماء غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة، عدا مناطق شمال المملكة؛ في حين يُتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة)، تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة؛ فيما يبقى الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
08:38 AM

"الحصيني" عن أجواء الأحد: حارة جدًّا نهارًا والاعتدال فجرًا

تَوقع أمطارًا على أجزاء من مرتفعات الطائف والباحة وعسير وجازان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,869

تَوقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة جدًّا نهارًا معتدلة فجرًا اليوم الأحد، على معظم المناطق.

وقال عبر "تويتر": متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات الطائف والباحة وعسير وجازان والإمارات وعمان واليمن.

وتابع: رياح مغبرة من متوسطة السرعة لشبه قوية على أجزاء من المنطقة الشرقية والغربية؛ إلا أن يصرفها الله.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق المملكة وأجزاء من الوسطى، تشمل الأجزاء الشرقية والجنوبية من وسط المملكة، تمتد حتى منطقة نجران، كما يشمل نشاط الرياح السطحية الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد حتى شمال البحر الأحمر، وتبقى السماء غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة، عدا مناطق شمال المملكة؛ في حين يُتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة)، تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة؛ فيما يبقى الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,727
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,352
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,633
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,349

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب
المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

علي آل شرمة
"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة