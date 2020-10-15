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رابطة الدوري السعودي تحذر اللاعبين: لا احتفال ولا مصافحة بعد إحراز الأهداف

منع تبادل القمصان والالتزام بالبروتوكولات الطبية

طالبت رابطة الدوري السعودي للمحترفين الالتزام بالبروتكولات الطبية المشمولة في الدليل الإرشادي الذي أصدرته بالتعاون مع غرفة القيادة والتحكم الطبية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وحذرت اللاعبين من المصافحة والعناق وتبادل القمصان.
وتنطلق، السبت، مباريات الموسم الجديد من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.
ويفرض البروتوكول مجموعة من التوصيات الواجب اتّباعها يوم المباراة، مثل وصول كل فريق في حافلات متعددة وتنجب الازدحام عند غرف الملابس، ووقت الإحماء، ومنعت البروتكولات اللاعبين من المصافحة والعناق عند الاحتفال بتسجيل الأهداف، وتبادل قمصان بعد نهاية المباريات.


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رابطة الدوري السعودي تحذر اللاعبين: لا احتفال ولا مصافحة بعد إحراز الأهداف
سبق

طالبت رابطة الدوري السعودي للمحترفين الالتزام بالبروتكولات الطبية المشمولة في الدليل الإرشادي الذي أصدرته بالتعاون مع غرفة القيادة والتحكم الطبية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وحذرت اللاعبين من المصافحة والعناق وتبادل القمصان.
وتنطلق، السبت، مباريات الموسم الجديد من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.
ويفرض البروتوكول مجموعة من التوصيات الواجب اتّباعها يوم المباراة، مثل وصول كل فريق في حافلات متعددة وتنجب الازدحام عند غرف الملابس، ووقت الإحماء، ومنعت البروتكولات اللاعبين من المصافحة والعناق عند الاحتفال بتسجيل الأهداف، وتبادل قمصان بعد نهاية المباريات.


15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
06:51 PM

رابطة الدوري السعودي تحذر اللاعبين: لا احتفال ولا مصافحة بعد إحراز الأهداف

منع تبادل القمصان والالتزام بالبروتوكولات الطبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالبت رابطة الدوري السعودي للمحترفين الالتزام بالبروتكولات الطبية المشمولة في الدليل الإرشادي الذي أصدرته بالتعاون مع غرفة القيادة والتحكم الطبية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وحذرت اللاعبين من المصافحة والعناق وتبادل القمصان.
وتنطلق، السبت، مباريات الموسم الجديد من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.
ويفرض البروتوكول مجموعة من التوصيات الواجب اتّباعها يوم المباراة، مثل وصول كل فريق في حافلات متعددة وتنجب الازدحام عند غرف الملابس، ووقت الإحماء، ومنعت البروتكولات اللاعبين من المصافحة والعناق عند الاحتفال بتسجيل الأهداف، وتبادل قمصان بعد نهاية المباريات.


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