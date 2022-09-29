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بالفيديو.. فتاة تسجِّل واحدًا من أسرع الأهداف في عالم كرة القدم

حطَّمت بذلك الرقم القياسي للدوري وسط فرحة عارمة مع زميلاتها

شهدت مباراة بكرة القدم في إطار دوري الجامعات للسيدات بمدينة ميلووكي بولاية ويسكنسن الأمريكية تسجيل هدف سريع بعد مرور (3.20 ثانية) فقط من بداية المواجهة.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثِّق تسجيل فتاة هدفًا من منتصف الملعب بعد تحريك كرة البداية مباشرة؛ لتحطم بذلك الرقم القياسي للدوري، وسط فرحة عارمة مع زميلاتها.


وبات هذا الهدف من أسرع الأهداف في تاريخ عالم الكرة المستديرة بعدما صوبت الكرة من ضربة البداية تجاه المرمى مباشرة.


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بالفيديو.. فتاة تسجِّل واحدًا من أسرع الأهداف في عالم كرة القدم
سبق

شهدت مباراة بكرة القدم في إطار دوري الجامعات للسيدات بمدينة ميلووكي بولاية ويسكنسن الأمريكية تسجيل هدف سريع بعد مرور (3.20 ثانية) فقط من بداية المواجهة.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثِّق تسجيل فتاة هدفًا من منتصف الملعب بعد تحريك كرة البداية مباشرة؛ لتحطم بذلك الرقم القياسي للدوري، وسط فرحة عارمة مع زميلاتها.


وبات هذا الهدف من أسرع الأهداف في تاريخ عالم الكرة المستديرة بعدما صوبت الكرة من ضربة البداية تجاه المرمى مباشرة.


28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
10:15 PM

بالفيديو.. فتاة تسجِّل واحدًا من أسرع الأهداف في عالم كرة القدم

حطَّمت بذلك الرقم القياسي للدوري وسط فرحة عارمة مع زميلاتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,742

شهدت مباراة بكرة القدم في إطار دوري الجامعات للسيدات بمدينة ميلووكي بولاية ويسكنسن الأمريكية تسجيل هدف سريع بعد مرور (3.20 ثانية) فقط من بداية المواجهة.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثِّق تسجيل فتاة هدفًا من منتصف الملعب بعد تحريك كرة البداية مباشرة؛ لتحطم بذلك الرقم القياسي للدوري، وسط فرحة عارمة مع زميلاتها.


وبات هذا الهدف من أسرع الأهداف في تاريخ عالم الكرة المستديرة بعدما صوبت الكرة من ضربة البداية تجاه المرمى مباشرة.


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