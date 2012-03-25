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بلاغات العنف الأسري عن المتداول بتعرُّض فتاة للعنف من أسرتها: وُجهت لـ"حماية الرياض"

المركز: جارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتوفير الحماية اللازمة للحالة

أكّد مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم، أنه تابع المتداول عن تعرُّض فتاة للعنف من أسرتها، وتمّ رصد الحالة وتوجيهها إلى وحدة الحماية الأسرية بالرياض.

وقال المركز موضحاً: إشارة إلى ما تمّ تداوله حول فتاة تعرّضت للعنف من قِبل أسرتها، نوضح أنه تمّ رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، وتوجيهها إلى وحدة الحماية الأسرية بالرياض، وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتوفير الحماية اللازمة للحالة، وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء.

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بلاغات العنف الأسري عن المتداول بتعرُّض فتاة للعنف من أسرتها: وُجهت لـ"حماية الرياض"
سبق

أكّد مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم، أنه تابع المتداول عن تعرُّض فتاة للعنف من أسرتها، وتمّ رصد الحالة وتوجيهها إلى وحدة الحماية الأسرية بالرياض.

وقال المركز موضحاً: إشارة إلى ما تمّ تداوله حول فتاة تعرّضت للعنف من قِبل أسرتها، نوضح أنه تمّ رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، وتوجيهها إلى وحدة الحماية الأسرية بالرياض، وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتوفير الحماية اللازمة للحالة، وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
10:17 AM

بلاغات العنف الأسري عن المتداول بتعرُّض فتاة للعنف من أسرتها: وُجهت لـ"حماية الرياض"

المركز: جارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتوفير الحماية اللازمة للحالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم، أنه تابع المتداول عن تعرُّض فتاة للعنف من أسرتها، وتمّ رصد الحالة وتوجيهها إلى وحدة الحماية الأسرية بالرياض.

وقال المركز موضحاً: إشارة إلى ما تمّ تداوله حول فتاة تعرّضت للعنف من قِبل أسرتها، نوضح أنه تمّ رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، وتوجيهها إلى وحدة الحماية الأسرية بالرياض، وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتوفير الحماية اللازمة للحالة، وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء.

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