بلاغات العنف الأسري عن المتداول بتعرُّض فتاة للعنف من أسرتها: وُجهت لـ"حماية الرياض"

المركز: جارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتوفير الحماية اللازمة للحالة

أكّد مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم، أنه تابع المتداول عن تعرُّض فتاة للعنف من أسرتها، وتمّ رصد الحالة وتوجيهها إلى وحدة الحماية الأسرية بالرياض.

وقال المركز موضحاً: إشارة إلى ما تمّ تداوله حول فتاة تعرّضت للعنف من قِبل أسرتها، نوضح أنه تمّ رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، وتوجيهها إلى وحدة الحماية الأسرية بالرياض، وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتوفير الحماية اللازمة للحالة، وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء.