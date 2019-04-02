النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"رابح صقر" يحيى حفلاً غنائياً في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.. الجمعة

بدعم هيئة الترفيه.. ومن المتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًا غفيرًا

تنظم اللجنة الفنية في الهيئة العامة للثقافة ثالث حفلاتها "jeddah live concert" في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية للفنان الجماهيري الكبير رابح صقر، يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يقدم الحفل مذيعة mbc الإعلامية نرجس العوامي، وسيقدم النجم الجماهيري خلال الحفل عددًا من أشهر أغنياته التى يتفاعل معها الحضور، ومن المنتظر أن تكون الحفلة الغنائية ليلة استثنائية لعشاقه، نظرًا لما يتميز به الفنان من أداء مميز على خشبة المسرح.

وتأتي هذه الحفلة الغنائية ضمن الروزنامة التي أعدتها اللجنة الفنية في الهيئة العامة للثقافة، حيث أعدت الحفلة الأولى التي أحياها الفنان تامر حسني، والحفلة الثانية أحياها الثنائي الكبير عبادي الجوهر وأصالة نصري، لتكون حفلة رابح صقر الحفلة الثالثة.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيرياً غفيرًا، حيث سيجمع ترانيم العود والأصالة الطربية، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وسط أجواء ربيعيه ساحرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"رابح صقر" يحيى حفلاً غنائياً في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.. الجمعة
سبق

تنظم اللجنة الفنية في الهيئة العامة للثقافة ثالث حفلاتها "jeddah live concert" في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية للفنان الجماهيري الكبير رابح صقر، يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يقدم الحفل مذيعة mbc الإعلامية نرجس العوامي، وسيقدم النجم الجماهيري خلال الحفل عددًا من أشهر أغنياته التى يتفاعل معها الحضور، ومن المنتظر أن تكون الحفلة الغنائية ليلة استثنائية لعشاقه، نظرًا لما يتميز به الفنان من أداء مميز على خشبة المسرح.

وتأتي هذه الحفلة الغنائية ضمن الروزنامة التي أعدتها اللجنة الفنية في الهيئة العامة للثقافة، حيث أعدت الحفلة الأولى التي أحياها الفنان تامر حسني، والحفلة الثانية أحياها الثنائي الكبير عبادي الجوهر وأصالة نصري، لتكون حفلة رابح صقر الحفلة الثالثة.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيرياً غفيرًا، حيث سيجمع ترانيم العود والأصالة الطربية، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وسط أجواء ربيعيه ساحرة.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
05:05 PM

"رابح صقر" يحيى حفلاً غنائياً في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.. الجمعة

بدعم هيئة الترفيه.. ومن المتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًا غفيرًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
38
4,968

تنظم اللجنة الفنية في الهيئة العامة للثقافة ثالث حفلاتها "jeddah live concert" في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية للفنان الجماهيري الكبير رابح صقر، يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يقدم الحفل مذيعة mbc الإعلامية نرجس العوامي، وسيقدم النجم الجماهيري خلال الحفل عددًا من أشهر أغنياته التى يتفاعل معها الحضور، ومن المنتظر أن تكون الحفلة الغنائية ليلة استثنائية لعشاقه، نظرًا لما يتميز به الفنان من أداء مميز على خشبة المسرح.

وتأتي هذه الحفلة الغنائية ضمن الروزنامة التي أعدتها اللجنة الفنية في الهيئة العامة للثقافة، حيث أعدت الحفلة الأولى التي أحياها الفنان تامر حسني، والحفلة الثانية أحياها الثنائي الكبير عبادي الجوهر وأصالة نصري، لتكون حفلة رابح صقر الحفلة الثالثة.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيرياً غفيرًا، حيث سيجمع ترانيم العود والأصالة الطربية، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وسط أجواء ربيعيه ساحرة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,052
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,307
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,102
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,966

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي
تسريبات "الصرف" السياسي..!

تسريبات "الصرف" السياسي..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة