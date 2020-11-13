احتفل الشاب عبدالله بن وصل بن مسيفر القثامي، بزفافه بإحدى قاعات الأفراح في الطائف، وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء والأقارب.
"القثامي" يحتفل بزفافه بالطائف
احتفل الشاب عبدالله بن وصل بن مسيفر القثامي، بزفافه بإحدى قاعات الأفراح في الطائف، وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء والأقارب.
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"القثامي" يحتفل بزفافه بالطائفصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-13
13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
12:46 AM
"القثامي" يحتفل بزفافه بالطائف
احتفل الشاب عبدالله بن وصل بن مسيفر القثامي، بزفافه بإحدى قاعات الأفراح في الطائف، وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء والأقارب.
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