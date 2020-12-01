منظمة: لقاحات كورونا ناجحة إن حوربت الشكوك حولها

روكا: هناك دائماً مجتمعات في العالم ليست على علم بوجود الوباء

أعلن رئيس الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، أن اللقاحات ضد كوفيد-19 ستكون ناجحة، في حال تمّ التصدّي للمعلومات المضللة والشكوك في آنٍ واحد.

قال فرانشيسكو روكا؛ خلال مؤتمر صحافي افتراضي "نحذّر من أيّ اقتراحٍ يفيد بأن اللقاح كافٍ وحده لإنهاء تفشي الوباء. وللقضاء عليه علينا التغلب على وباء الشكوك أيضاً".

وفي كلمة تسبق قمة عالمية تنظّمها الجمعية العامة للأمم المتحدة، هذا الأسبوع، أعرب روكا؛ عن القلق من الشكوك المتزايدة في العالم بشأن اللقاحات المقبلة.

وقال "وفقاً لدراسة جديدة لجامعة جونز هوبكنز في 67 بلداً تراجع قبول اللقاح بشكل كبير في معظم الدول بين يوليو وأكتوبر".. وأضاف "نسبة القبول في اليابان تراجعت من 70 إلى 50% وفرنسا من 51 إلى 38%".

ووفق "سكاي نيوز"، أوضح أن الريبة لا تقتصر على الغربيين؛ مشيرا إلى ثماني دول إفريقية (جمهورية الكونغو الديموقراطية والكاميرون والغابون وزيمبابوي وسيراليون ورواندا وليسوتو وكينيا).

وقال "في هذه الدول لاحظنا أخيراً تراجعاً مستمراً في فهم الأفراد لخطر الإصابة والوباء".

ويرى عدد أكبر من الأشخاص أن الفيروس لا يمكن أن يصيب الشباب أو الأفارقة، وأن الوباء غير موجود أو اختفى.

وقال "المسألة ليست فقط مسألة ريبة؛ بل توعية".

وأضاف "هناك دائماً مجتمعات في العالم ليست على علم بوجود الوباء".

وتابع "مثلا 10% من الأجوبة في باكستان على دراسة للاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر كشفت أن أشخاصاً ليسوا على علم بوجود فيروس كورونا" دون تحديد عدد المستجوبين.