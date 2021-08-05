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وباء الكوليرا يحصد أرواح 30 شخصًا خلال يوم واحد في نيجيريا

تشخيص إصابة 2600 شخص بالوباء في 8 مناطق

أعلنت السلطات الصحية بولاية زامفارا جنوب شرقي نيجيريا، اليوم، وفاة 30 شخصًا بوباء الكوليرا.

وأفاد بيان لوزارة الصحة في الولاية بأنه تم تشخيص إصابة 2600 شخص بالوباء في ثماني مناطق بزامفارا، فضلًا عن 30 وفاة.

وأوضح البيان أنه، إضافة للحالات الجديدة، وصل عدد الوفيات الناجمة عن الكوليرا في البلاد إلى 500 وفاة منذ مطلع يناير الماضي.

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وباء الكوليرا يحصد أرواح 30 شخصًا خلال يوم واحد في نيجيريا
سبق

أعلنت السلطات الصحية بولاية زامفارا جنوب شرقي نيجيريا، اليوم، وفاة 30 شخصًا بوباء الكوليرا.

وأفاد بيان لوزارة الصحة في الولاية بأنه تم تشخيص إصابة 2600 شخص بالوباء في ثماني مناطق بزامفارا، فضلًا عن 30 وفاة.

وأوضح البيان أنه، إضافة للحالات الجديدة، وصل عدد الوفيات الناجمة عن الكوليرا في البلاد إلى 500 وفاة منذ مطلع يناير الماضي.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
05:27 PM

وباء الكوليرا يحصد أرواح 30 شخصًا خلال يوم واحد في نيجيريا

تشخيص إصابة 2600 شخص بالوباء في 8 مناطق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية بولاية زامفارا جنوب شرقي نيجيريا، اليوم، وفاة 30 شخصًا بوباء الكوليرا.

وأفاد بيان لوزارة الصحة في الولاية بأنه تم تشخيص إصابة 2600 شخص بالوباء في ثماني مناطق بزامفارا، فضلًا عن 30 وفاة.

وأوضح البيان أنه، إضافة للحالات الجديدة، وصل عدد الوفيات الناجمة عن الكوليرا في البلاد إلى 500 وفاة منذ مطلع يناير الماضي.

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