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بعد فرنسا.. ملاحقة جمعيات الإخوان بسويسرا الممولة قطريًّا.. تجنيس وتغلغل

مؤسسة قطر الخيرية خصصت لها 3.6 مليون يورو على شكل مساعدات

تتواصل ردود الأفعال للكتاب واسع الانتشار الذي ألّفه صحفيان فرنسيان بعنوان "أوراق قطر"، وتصل تأثيراتها للجارة سويسرا.

وفصّلت الصحفية والكاتبة السويسرية ميراي فاليت في مقال لها صلات مؤسسة قطر الخيرية المشبوهة مع مَن وصفتهم بـ"متطرفينا" في الجزء السويسري الناطق بالفرنسية. وكان الأبرز من بين هؤلاء المتطرفين الثنائي محمد كرموس ونادية كرموس، اللذين تلقيا دعمًا كبيرًا من مؤسسة قطر الخيرية، على حد تعبيرها.

وحسب موقع قناة العربية، أوضحت الكاتبة أن سويسرا قد منحتهما الجنسية عن حسن نية في عام 2010، وهما من أصل جزائري.

ومن المبالغ التي خصصتها قطر الخيرية مساعدات قدرها 3.6 مليون فرنك من أجل تمويل خمسة مشاريع مرتبطة جميعها بالثنائي كرموس.

وأكدت الكاتبة أن الإخوان يتغلغلون بعمق في الجمعيات الإسلامية في سويسرا الناطقة بالفرنسية، وكذلك في تيسينو، كما بينت ذلك في كتابها "الراديكالية في المساجد السويسرية".

وفي سويسرا خصصت مؤسسة قطر الخيرية 3.6 مليون يورو على شكل مساعدات، وفقًا لما تتبعه الصحفين الفرنسيان شيسنوت ومالبرونو؛ وذلك من أجل تمويل هذه خمسة مشاريع، تتعلق جميعها بالثنائي كرموس.


وباستثناء دقة المبالغ، وبدايات محمد كرموس، فهناك معلومات تم ذكرها من كتاب "أوراق قطر" في هذه المدونة.

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بعد فرنسا.. ملاحقة جمعيات الإخوان بسويسرا الممولة قطريًّا.. تجنيس وتغلغل
سبق

تتواصل ردود الأفعال للكتاب واسع الانتشار الذي ألّفه صحفيان فرنسيان بعنوان "أوراق قطر"، وتصل تأثيراتها للجارة سويسرا.

وفصّلت الصحفية والكاتبة السويسرية ميراي فاليت في مقال لها صلات مؤسسة قطر الخيرية المشبوهة مع مَن وصفتهم بـ"متطرفينا" في الجزء السويسري الناطق بالفرنسية. وكان الأبرز من بين هؤلاء المتطرفين الثنائي محمد كرموس ونادية كرموس، اللذين تلقيا دعمًا كبيرًا من مؤسسة قطر الخيرية، على حد تعبيرها.

وحسب موقع قناة العربية، أوضحت الكاتبة أن سويسرا قد منحتهما الجنسية عن حسن نية في عام 2010، وهما من أصل جزائري.

ومن المبالغ التي خصصتها قطر الخيرية مساعدات قدرها 3.6 مليون فرنك من أجل تمويل خمسة مشاريع مرتبطة جميعها بالثنائي كرموس.

وأكدت الكاتبة أن الإخوان يتغلغلون بعمق في الجمعيات الإسلامية في سويسرا الناطقة بالفرنسية، وكذلك في تيسينو، كما بينت ذلك في كتابها "الراديكالية في المساجد السويسرية".

وفي سويسرا خصصت مؤسسة قطر الخيرية 3.6 مليون يورو على شكل مساعدات، وفقًا لما تتبعه الصحفين الفرنسيان شيسنوت ومالبرونو؛ وذلك من أجل تمويل هذه خمسة مشاريع، تتعلق جميعها بالثنائي كرموس.


وباستثناء دقة المبالغ، وبدايات محمد كرموس، فهناك معلومات تم ذكرها من كتاب "أوراق قطر" في هذه المدونة.

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
12:34 AM

بعد فرنسا.. ملاحقة جمعيات الإخوان بسويسرا الممولة قطريًّا.. تجنيس وتغلغل

مؤسسة قطر الخيرية خصصت لها 3.6 مليون يورو على شكل مساعدات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,972

تتواصل ردود الأفعال للكتاب واسع الانتشار الذي ألّفه صحفيان فرنسيان بعنوان "أوراق قطر"، وتصل تأثيراتها للجارة سويسرا.

وفصّلت الصحفية والكاتبة السويسرية ميراي فاليت في مقال لها صلات مؤسسة قطر الخيرية المشبوهة مع مَن وصفتهم بـ"متطرفينا" في الجزء السويسري الناطق بالفرنسية. وكان الأبرز من بين هؤلاء المتطرفين الثنائي محمد كرموس ونادية كرموس، اللذين تلقيا دعمًا كبيرًا من مؤسسة قطر الخيرية، على حد تعبيرها.

وحسب موقع قناة العربية، أوضحت الكاتبة أن سويسرا قد منحتهما الجنسية عن حسن نية في عام 2010، وهما من أصل جزائري.

ومن المبالغ التي خصصتها قطر الخيرية مساعدات قدرها 3.6 مليون فرنك من أجل تمويل خمسة مشاريع مرتبطة جميعها بالثنائي كرموس.

وأكدت الكاتبة أن الإخوان يتغلغلون بعمق في الجمعيات الإسلامية في سويسرا الناطقة بالفرنسية، وكذلك في تيسينو، كما بينت ذلك في كتابها "الراديكالية في المساجد السويسرية".

وفي سويسرا خصصت مؤسسة قطر الخيرية 3.6 مليون يورو على شكل مساعدات، وفقًا لما تتبعه الصحفين الفرنسيان شيسنوت ومالبرونو؛ وذلك من أجل تمويل هذه خمسة مشاريع، تتعلق جميعها بالثنائي كرموس.


وباستثناء دقة المبالغ، وبدايات محمد كرموس، فهناك معلومات تم ذكرها من كتاب "أوراق قطر" في هذه المدونة.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,909
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,851
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,156
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32,477

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