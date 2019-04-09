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السياحة  تدرب منسوبيها على مهارة "التعامل مع الزائر"

نفَذت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ممثلة في الإدارة العامة للاتصالات التسويقية، برنامجا تدريبيا متخصصا لموظفي مركز الاتصال السياحي بالهيئة، لغرض تطوير مهاراتهم في التعامل مع السائحين.

وتضمن البرنامج التدريبي لموظفي مركز الاتصال السياحي في الهيئة، والذي جاء تحت عنوان "مهارات التعامل مع السائح"، العديد من المهارات والسلوكيات التي يجب توافرها لدى المتعاملين مع السائحين بشكل مباشر.

وشمل البرنامج، التعرف على أنماط السياحة ومهارات التعامل مع كل نمط على حدة، إلى جانب فنون التعامل مع السائح والصفات المطلوبة في مقدم الخدمة.

وسلط البرنامج الضوء على أنماط السواح ومهارات التعامل معهم، والقواعد العشرة لكسب رضا السائح والصور الذهنية للتعامل الإيجابي مع السائح، إضافة إلى الأخطاء التي يجب تجنبها في التعامل مع السائحين على وجه العموم.

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السياحة  تدرب منسوبيها على مهارة "التعامل مع الزائر"
سبق

نفَذت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ممثلة في الإدارة العامة للاتصالات التسويقية، برنامجا تدريبيا متخصصا لموظفي مركز الاتصال السياحي بالهيئة، لغرض تطوير مهاراتهم في التعامل مع السائحين.

وتضمن البرنامج التدريبي لموظفي مركز الاتصال السياحي في الهيئة، والذي جاء تحت عنوان "مهارات التعامل مع السائح"، العديد من المهارات والسلوكيات التي يجب توافرها لدى المتعاملين مع السائحين بشكل مباشر.

وشمل البرنامج، التعرف على أنماط السياحة ومهارات التعامل مع كل نمط على حدة، إلى جانب فنون التعامل مع السائح والصفات المطلوبة في مقدم الخدمة.

وسلط البرنامج الضوء على أنماط السواح ومهارات التعامل معهم، والقواعد العشرة لكسب رضا السائح والصور الذهنية للتعامل الإيجابي مع السائح، إضافة إلى الأخطاء التي يجب تجنبها في التعامل مع السائحين على وجه العموم.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
11:01 PM

السياحة  تدرب منسوبيها على مهارة "التعامل مع الزائر"

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خالد خليل - الرياض
1
737

نفَذت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ممثلة في الإدارة العامة للاتصالات التسويقية، برنامجا تدريبيا متخصصا لموظفي مركز الاتصال السياحي بالهيئة، لغرض تطوير مهاراتهم في التعامل مع السائحين.

وتضمن البرنامج التدريبي لموظفي مركز الاتصال السياحي في الهيئة، والذي جاء تحت عنوان "مهارات التعامل مع السائح"، العديد من المهارات والسلوكيات التي يجب توافرها لدى المتعاملين مع السائحين بشكل مباشر.

وشمل البرنامج، التعرف على أنماط السياحة ومهارات التعامل مع كل نمط على حدة، إلى جانب فنون التعامل مع السائح والصفات المطلوبة في مقدم الخدمة.

وسلط البرنامج الضوء على أنماط السواح ومهارات التعامل معهم، والقواعد العشرة لكسب رضا السائح والصور الذهنية للتعامل الإيجابي مع السائح، إضافة إلى الأخطاء التي يجب تجنبها في التعامل مع السائحين على وجه العموم.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,440
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,689
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,271
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,265

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