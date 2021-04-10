محافظ الجبيل يرعى الحملة التوعوية المجتمعية "صحتك غير بشهر الخير"

تستمر يومين.. وتهدف للتوعية بالممارسات الصحية السليمة خلال رمضان

رعى محافظ الجبيل، عبدالله بن ناصر العسكر، الحملة التوعوية المجتمعية "صحتك غير بشهر الخير" والتي نظمتها شبكة الجبيل الصحية مؤخراً وذلك في حديقة السلام بمحافظة الجبيل.



وفي التفاصيل، تضمنت الحملة التي تستمر لمدة يومين (11) ركناً توعوياً، شملت ركن لقاح (كوفيد ١٩)، والسكري والصيام، ورتب أدويتك، والمدرب الصحي، إضافة لركن أكلنا غير بشهر الخير، وابتسامتك بشهر الخير، ويداً بيد نحو صحة ولياقة، وكذلك ركن صحة الأم والطفل، وأشعة الماموغرام لسلامتك، وصحتك والأمراض المعدية، إضافة إلى مسرح تفاعلي للطفل لتقديم برامج ثقافية صحية، وذلك بهدف توعية المجتمع بالممارسات الصحية السليمة خلال شهر رمضان المبارك.

وبهذه المناسبة، نوه محافظ الجبيل بالرعاية والاهتمام التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية -حفظهم الله-، للخدمات الصحية وأهمية توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.



وأكد «العسكر» على أهمية الجهود المبذولة لشبكة الجبيل الصحية، والتي تمثل الجهود الوطنية الدؤوبة التي تقوم بها وزارة الصحة، مما يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية، مشيداً بما أثمرته هذه الجهود من وجود برامج توعوية هادفة، من شأنها رفع مستوى الوعي والتثقيف الصحي لدى المجتمع.