النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا.. مصر تسجّل 251 إصابة جديدة و8 حالات وفاة

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية، 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و8 حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجّلة لديها 287644 من ضمنهم 237817 حالة تمّ شفاؤها، و16714 حالة وفاة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا.. مصر تسجّل 251 إصابة جديدة و8 حالات وفاة
سبق

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية، 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و8 حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجّلة لديها 287644 من ضمنهم 237817 حالة تمّ شفاؤها، و16714 حالة وفاة.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
08:16 AM

كورونا.. مصر تسجّل 251 إصابة جديدة و8 حالات وفاة

خلال الـ 24 ساعة الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
98

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية، 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و8 حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجّلة لديها 287644 من ضمنهم 237817 حالة تمّ شفاؤها، و16714 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,115
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,469
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,728
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,608

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة