كورونا.. مصر تسجّل 251 إصابة جديدة و8 حالات وفاة

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية، 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و8 حالات وفاة.
وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجّلة لديها 287644 من ضمنهم 237817 حالة تمّ شفاؤها، و16714 حالة وفاة.
سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية، 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و8 حالات وفاة.
وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجّلة لديها 287644 من ضمنهم 237817 حالة تمّ شفاؤها، و16714 حالة وفاة.
سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية، 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و8 حالات وفاة.
وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجّلة لديها 287644 من ضمنهم 237817 حالة تمّ شفاؤها، و16714 حالة وفاة.
سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية، 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و8 حالات وفاة.
وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجّلة لديها 287644 من ضمنهم 237817 حالة تمّ شفاؤها، و16714 حالة وفاة.