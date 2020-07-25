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طقس مكة والمدينة وجدة .. صحو وهذه درجات الحرارة

وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد خلال الساعات المقبلة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات المقبلة، أن تكون حالة الطقس "صحواً" على مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وجدة.

وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، بأن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرّمة 39 درجة، والرياح غربية إلى جنوبية غربية تتحول ليلاً شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة 15 - 40 كيلو متراً في الساعة.

ووصلت درجة الحرارة في المدينة المنوّرة إلى 44 درجة، وحركة الرياح غربية إلى شمالية غربية تتحول ليلاً شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة 20 - 45 كيلو متراً في الساعة.

وبلغت درجة الحرارة في جدة 37 درجة، والرياح شمالية غربية إلى غربية، بسرعة 15 - 40 كيلو متراً في الساعة.

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طقس مكة والمدينة وجدة .. صحو وهذه درجات الحرارة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات المقبلة، أن تكون حالة الطقس "صحواً" على مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وجدة.

وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، بأن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرّمة 39 درجة، والرياح غربية إلى جنوبية غربية تتحول ليلاً شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة 15 - 40 كيلو متراً في الساعة.

ووصلت درجة الحرارة في المدينة المنوّرة إلى 44 درجة، وحركة الرياح غربية إلى شمالية غربية تتحول ليلاً شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة 20 - 45 كيلو متراً في الساعة.

وبلغت درجة الحرارة في جدة 37 درجة، والرياح شمالية غربية إلى غربية، بسرعة 15 - 40 كيلو متراً في الساعة.

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
01:36 PM

طقس مكة والمدينة وجدة .. صحو وهذه درجات الحرارة

وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد خلال الساعات المقبلة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
3,638

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات المقبلة، أن تكون حالة الطقس "صحواً" على مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وجدة.

وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، بأن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرّمة 39 درجة، والرياح غربية إلى جنوبية غربية تتحول ليلاً شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة 15 - 40 كيلو متراً في الساعة.

ووصلت درجة الحرارة في المدينة المنوّرة إلى 44 درجة، وحركة الرياح غربية إلى شمالية غربية تتحول ليلاً شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة 20 - 45 كيلو متراً في الساعة.

وبلغت درجة الحرارة في جدة 37 درجة، والرياح شمالية غربية إلى غربية، بسرعة 15 - 40 كيلو متراً في الساعة.

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