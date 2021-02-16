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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 9101.96 نقطة

بتداولات بلغت 13.7 مليار ريال لأكثر من 480 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 20.18 نقطة ليقفل عند مستوى 9101.96 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 480 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 500 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 55 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تبوك الزراعية، وسابتكو، وجازادكو، ومدينة المعرفة، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات اليمامة للحديد، وتشب، والواحة، وحلواني إخوان، والمصافي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و2.90%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، وجازادكو، وكيمانول، وتبوك الزراعية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات تبوك الزراعية، ودار الأركان، والجوف، وجازادكو، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم مرتفعاً 1332.50 نقطة ليقفل عند مستوى 26588.85 نقطة، وبتداولات بلغت 51 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 530 ألف سهم تقاسمتها 1085 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 9101.96 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 20.18 نقطة ليقفل عند مستوى 9101.96 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 480 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 500 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 55 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تبوك الزراعية، وسابتكو، وجازادكو، ومدينة المعرفة، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات اليمامة للحديد، وتشب، والواحة، وحلواني إخوان، والمصافي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و2.90%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، وجازادكو، وكيمانول، وتبوك الزراعية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات تبوك الزراعية، ودار الأركان، والجوف، وجازادكو، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم مرتفعاً 1332.50 نقطة ليقفل عند مستوى 26588.85 نقطة، وبتداولات بلغت 51 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 530 ألف سهم تقاسمتها 1085 صفقة.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
04:07 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 9101.96 نقطة

بتداولات بلغت 13.7 مليار ريال لأكثر من 480 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 20.18 نقطة ليقفل عند مستوى 9101.96 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 480 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 500 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 55 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تبوك الزراعية، وسابتكو، وجازادكو، ومدينة المعرفة، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات اليمامة للحديد، وتشب، والواحة، وحلواني إخوان، والمصافي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و2.90%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، وجازادكو، وكيمانول، وتبوك الزراعية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات تبوك الزراعية، ودار الأركان، والجوف، وجازادكو، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم مرتفعاً 1332.50 نقطة ليقفل عند مستوى 26588.85 نقطة، وبتداولات بلغت 51 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 530 ألف سهم تقاسمتها 1085 صفقة.

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