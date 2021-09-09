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حددتها "الإسكان".. 10 خطوات لإصدار رخصة البناء تعرف عليها

بعد البدء في تطبيق التأمين الإلزامي على المباني منذ يوليو

بيّنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خطوات وإجراءات إصدار رخصة البناء وشهادة الإشغال، حيث جاءت من أهم وأبرز شروطها إرفاق وثيقة التأمين والتفتيش النهائي؛ للتأكد من سلامة المبنى.

وتشمل الـ10خطوات التي اشترطتها الوزارة: إصدار القرار المساحي، التعاقد مع مكتب هندسي مصمم، إصدار رخصة البناء، وإشعار الجهات، والتعاقد مع مكتب هندسي ومشرف ومقاول بناء وبدء الإشراف وإرسال التقارير، وإرفاق وثيقة التأمين، بجانب إجراء أعمال التفتيش من قبل الجهات ذات العلاقة، وتقرير إنهاء الأعمال والتفتيش النهائي، وتأكيد السلامة، التأمين، والخطوة العاشرة والأخيرة إصدار شهادة الإشغال.

وكان الأمين العام للجنة الوطنية لكود البناء السعودي المهندس سعد الشعيل، قد أكد أن تطبيق التأمين الإلزامي للمباني السكنية بداية من شهر يوليو من العام الحالي 2021.

وأوضح أنه سيتم إلزام أصحاب المباني السكنية المكونة من 3 أدوار وأقل بإصدار بوليصة للتأمين على المباني من العيوب الخفية.

وبيّن "الشعيل" أن مدة البوليصة 10 سنوات، وتغطي العيوب في الأعمال الإنشائية والعناصر الأخرى التي تضعف من قوة وثبات المباني واستقرارها. كما يغطي التأمين كذلك فحص التربة والإنشاءات. وتشترط البوليصة لتغطية العيوب عدم اكتشافها عند تاريخ إصدار الشهادة.

وأشار إلى أنه تم تطبيق التأمين سابقًا على المباني السكنية ذات الأدوار الأربعة وأكثر، ومن خلاله يتم تعويض المؤمَّن له عن تكاليف الإصلاح والاستبدال، وتعزيز المباني الناتجة من العيوب الخفية التي تُكتشف وتُبلَّغ الشركة عنها خلال فترة التغطية التأمينية.

وقال: إن تنفيذ كود البناء سيكون إلزاميًّا من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك من خلال استيفاء 3 متطلبات لتطبيق الكود، تتلخص في: تعيين مكتب مصمم هندسي معتمد، وتعيين مكتب مشرف هندسي معتمد، وشراء بوليصة التأمين الإلزامي على المبنى. وسيُضاف فيما بعد شرطٌ، يلزم باختيار مقاول مسجل ومعتمد في الهيئة السعودية للمقاولين.

وكان الدكتور حسن بن شوقي الحازمي، المشرف العام على وكالة الأراضي ووكالة الشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قد كشف أن تكلفة تأمين المباني السكنية المحددة ستكون 1.5% من تكلفة إنشاء المبنى، مؤكدًا في هذا الصدد أنه لن يكون هناك مجال للتلاعب، سواء من ناحية شركات التأمين أو المهندسين أو المقاولين وشركات الوساطة في أعمال التأمين.

وبيّن "الحازمي" لـ"سبق" أن عدد المكاتب المرخَّص لها لتقديم خدمات النماذج الإنشائية الجديدة، والموجودة على منصة "بلدي"، يصل إلى قرابة 800 مكتب هندسي.

ولفت إلى أن العمل جارٍ أيضًا على زيادة عدد المكاتب الهندسية والمقاولين المعتمدين إلى 2800 مكتب؛ بهدف تفعيل تطبيق كود البناء السكني في جميع مناطق السعودية.

وتابع: من يتقدم الآن للحصول على رخصة البناء ليس المواطن وإنما المكتب الهندسي المصمم في تضامن مع المكتب المشرف والمقاول المنفذ على سلامة المنشأة لمدة 10 سنوات.

ولفت "الحازمي" إلى أن هذه الحوكمة هي قيمة اقتصادية لهذه المبنى، وترفع ديمومته واستدامته، وتحقق أمانًا للأسرة التي ستسكن في هذا المنزل لمدة 10 سنوات على الأقل ضد عدم مواجهة مشكلات عيوب المباني التي نراها في مقاطع عبر وسائل التواصل وضياع للمسؤولية.

وأوضح المهندس "الحازمي" أن كبرى المشكلات التي يواجهها المواطنون في المباني السكنية مشكلة "الدفان" و"التشققات" التي تحصل بسبب إزالة "السقالات" من قِبل المقاولين قبل موعدها المحدد من أجل الرغبة في إنجاز البناء بسرعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حددتها "الإسكان".. 10 خطوات لإصدار رخصة البناء تعرف عليها
سبق

بيّنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خطوات وإجراءات إصدار رخصة البناء وشهادة الإشغال، حيث جاءت من أهم وأبرز شروطها إرفاق وثيقة التأمين والتفتيش النهائي؛ للتأكد من سلامة المبنى.

وتشمل الـ10خطوات التي اشترطتها الوزارة: إصدار القرار المساحي، التعاقد مع مكتب هندسي مصمم، إصدار رخصة البناء، وإشعار الجهات، والتعاقد مع مكتب هندسي ومشرف ومقاول بناء وبدء الإشراف وإرسال التقارير، وإرفاق وثيقة التأمين، بجانب إجراء أعمال التفتيش من قبل الجهات ذات العلاقة، وتقرير إنهاء الأعمال والتفتيش النهائي، وتأكيد السلامة، التأمين، والخطوة العاشرة والأخيرة إصدار شهادة الإشغال.

وكان الأمين العام للجنة الوطنية لكود البناء السعودي المهندس سعد الشعيل، قد أكد أن تطبيق التأمين الإلزامي للمباني السكنية بداية من شهر يوليو من العام الحالي 2021.

وأوضح أنه سيتم إلزام أصحاب المباني السكنية المكونة من 3 أدوار وأقل بإصدار بوليصة للتأمين على المباني من العيوب الخفية.

وبيّن "الشعيل" أن مدة البوليصة 10 سنوات، وتغطي العيوب في الأعمال الإنشائية والعناصر الأخرى التي تضعف من قوة وثبات المباني واستقرارها. كما يغطي التأمين كذلك فحص التربة والإنشاءات. وتشترط البوليصة لتغطية العيوب عدم اكتشافها عند تاريخ إصدار الشهادة.

وأشار إلى أنه تم تطبيق التأمين سابقًا على المباني السكنية ذات الأدوار الأربعة وأكثر، ومن خلاله يتم تعويض المؤمَّن له عن تكاليف الإصلاح والاستبدال، وتعزيز المباني الناتجة من العيوب الخفية التي تُكتشف وتُبلَّغ الشركة عنها خلال فترة التغطية التأمينية.

وقال: إن تنفيذ كود البناء سيكون إلزاميًّا من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك من خلال استيفاء 3 متطلبات لتطبيق الكود، تتلخص في: تعيين مكتب مصمم هندسي معتمد، وتعيين مكتب مشرف هندسي معتمد، وشراء بوليصة التأمين الإلزامي على المبنى. وسيُضاف فيما بعد شرطٌ، يلزم باختيار مقاول مسجل ومعتمد في الهيئة السعودية للمقاولين.

وكان الدكتور حسن بن شوقي الحازمي، المشرف العام على وكالة الأراضي ووكالة الشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قد كشف أن تكلفة تأمين المباني السكنية المحددة ستكون 1.5% من تكلفة إنشاء المبنى، مؤكدًا في هذا الصدد أنه لن يكون هناك مجال للتلاعب، سواء من ناحية شركات التأمين أو المهندسين أو المقاولين وشركات الوساطة في أعمال التأمين.

وبيّن "الحازمي" لـ"سبق" أن عدد المكاتب المرخَّص لها لتقديم خدمات النماذج الإنشائية الجديدة، والموجودة على منصة "بلدي"، يصل إلى قرابة 800 مكتب هندسي.

ولفت إلى أن العمل جارٍ أيضًا على زيادة عدد المكاتب الهندسية والمقاولين المعتمدين إلى 2800 مكتب؛ بهدف تفعيل تطبيق كود البناء السكني في جميع مناطق السعودية.

وتابع: من يتقدم الآن للحصول على رخصة البناء ليس المواطن وإنما المكتب الهندسي المصمم في تضامن مع المكتب المشرف والمقاول المنفذ على سلامة المنشأة لمدة 10 سنوات.

ولفت "الحازمي" إلى أن هذه الحوكمة هي قيمة اقتصادية لهذه المبنى، وترفع ديمومته واستدامته، وتحقق أمانًا للأسرة التي ستسكن في هذا المنزل لمدة 10 سنوات على الأقل ضد عدم مواجهة مشكلات عيوب المباني التي نراها في مقاطع عبر وسائل التواصل وضياع للمسؤولية.

وأوضح المهندس "الحازمي" أن كبرى المشكلات التي يواجهها المواطنون في المباني السكنية مشكلة "الدفان" و"التشققات" التي تحصل بسبب إزالة "السقالات" من قِبل المقاولين قبل موعدها المحدد من أجل الرغبة في إنجاز البناء بسرعة.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
12:50 PM

حددتها "الإسكان".. 10 خطوات لإصدار رخصة البناء تعرف عليها

بعد البدء في تطبيق التأمين الإلزامي على المباني منذ يوليو

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قاسم الخبراني - جازان
9
11,746

بيّنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خطوات وإجراءات إصدار رخصة البناء وشهادة الإشغال، حيث جاءت من أهم وأبرز شروطها إرفاق وثيقة التأمين والتفتيش النهائي؛ للتأكد من سلامة المبنى.

وتشمل الـ10خطوات التي اشترطتها الوزارة: إصدار القرار المساحي، التعاقد مع مكتب هندسي مصمم، إصدار رخصة البناء، وإشعار الجهات، والتعاقد مع مكتب هندسي ومشرف ومقاول بناء وبدء الإشراف وإرسال التقارير، وإرفاق وثيقة التأمين، بجانب إجراء أعمال التفتيش من قبل الجهات ذات العلاقة، وتقرير إنهاء الأعمال والتفتيش النهائي، وتأكيد السلامة، التأمين، والخطوة العاشرة والأخيرة إصدار شهادة الإشغال.

وكان الأمين العام للجنة الوطنية لكود البناء السعودي المهندس سعد الشعيل، قد أكد أن تطبيق التأمين الإلزامي للمباني السكنية بداية من شهر يوليو من العام الحالي 2021.

وأوضح أنه سيتم إلزام أصحاب المباني السكنية المكونة من 3 أدوار وأقل بإصدار بوليصة للتأمين على المباني من العيوب الخفية.

وبيّن "الشعيل" أن مدة البوليصة 10 سنوات، وتغطي العيوب في الأعمال الإنشائية والعناصر الأخرى التي تضعف من قوة وثبات المباني واستقرارها. كما يغطي التأمين كذلك فحص التربة والإنشاءات. وتشترط البوليصة لتغطية العيوب عدم اكتشافها عند تاريخ إصدار الشهادة.

وأشار إلى أنه تم تطبيق التأمين سابقًا على المباني السكنية ذات الأدوار الأربعة وأكثر، ومن خلاله يتم تعويض المؤمَّن له عن تكاليف الإصلاح والاستبدال، وتعزيز المباني الناتجة من العيوب الخفية التي تُكتشف وتُبلَّغ الشركة عنها خلال فترة التغطية التأمينية.

وقال: إن تنفيذ كود البناء سيكون إلزاميًّا من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك من خلال استيفاء 3 متطلبات لتطبيق الكود، تتلخص في: تعيين مكتب مصمم هندسي معتمد، وتعيين مكتب مشرف هندسي معتمد، وشراء بوليصة التأمين الإلزامي على المبنى. وسيُضاف فيما بعد شرطٌ، يلزم باختيار مقاول مسجل ومعتمد في الهيئة السعودية للمقاولين.

وكان الدكتور حسن بن شوقي الحازمي، المشرف العام على وكالة الأراضي ووكالة الشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قد كشف أن تكلفة تأمين المباني السكنية المحددة ستكون 1.5% من تكلفة إنشاء المبنى، مؤكدًا في هذا الصدد أنه لن يكون هناك مجال للتلاعب، سواء من ناحية شركات التأمين أو المهندسين أو المقاولين وشركات الوساطة في أعمال التأمين.

وبيّن "الحازمي" لـ"سبق" أن عدد المكاتب المرخَّص لها لتقديم خدمات النماذج الإنشائية الجديدة، والموجودة على منصة "بلدي"، يصل إلى قرابة 800 مكتب هندسي.

ولفت إلى أن العمل جارٍ أيضًا على زيادة عدد المكاتب الهندسية والمقاولين المعتمدين إلى 2800 مكتب؛ بهدف تفعيل تطبيق كود البناء السكني في جميع مناطق السعودية.

وتابع: من يتقدم الآن للحصول على رخصة البناء ليس المواطن وإنما المكتب الهندسي المصمم في تضامن مع المكتب المشرف والمقاول المنفذ على سلامة المنشأة لمدة 10 سنوات.

ولفت "الحازمي" إلى أن هذه الحوكمة هي قيمة اقتصادية لهذه المبنى، وترفع ديمومته واستدامته، وتحقق أمانًا للأسرة التي ستسكن في هذا المنزل لمدة 10 سنوات على الأقل ضد عدم مواجهة مشكلات عيوب المباني التي نراها في مقاطع عبر وسائل التواصل وضياع للمسؤولية.

وأوضح المهندس "الحازمي" أن كبرى المشكلات التي يواجهها المواطنون في المباني السكنية مشكلة "الدفان" و"التشققات" التي تحصل بسبب إزالة "السقالات" من قِبل المقاولين قبل موعدها المحدد من أجل الرغبة في إنجاز البناء بسرعة.

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