ينبع.. تجارب وقصص نجاح في ختام فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال

وسط تفاعل حول سبل تمويل المشروعات والتحديات في مجال تأسيسها

وسط تفاعل عدد كبير من رواد الأعمال، اختتمت في غرفة ينبع فعاليات "الأسبوع العالمي لريادة الأعمال لهذا العام 2021م.

وتضمن برنامج الحفل الختامي تجاربَ وقصص نجاح رواد الأعمال في المملكة وإطلاق مبادرة صناعة الريادة بينبع، إلى جانب جلسة حوارية عن ريادة الأعمال مع مسؤولي الجهات المعنية بدعم ريادة الأعمال، وهم: مدير بنك التنمية الاجتماعية بينبع طلال سعد المحمدي، ومدير صندوق تنمية الموارد البشرية فيصل عيد الرفاعي، وممثل معهد ريادة الأعمال الوطني المهندس هيثم محمد داوود، بالإضافة إلى استشاري تطوير الأعمال والتسويق الدكتور أحمد المنصوري.

وتفاعل رواد ورائدات الأعمال خلال الجلسة الحوارية عبر طرح العديد من التساؤلات حول سبل تمويل المشروعات والتحديات التي تواجههم في مجال تأسيس المشروعات الناشئة؛ حيث حث المتحدثون رواد الأعمال على بذل المزيد من الجهد لتنمية وتطوير مشاريعهم بشكل مستمر، وأكدوا أن قيادة المملكة الرشيدة حرصت على توفير المناخ الذي يوفر كل المقومات؛ للاستفادة القصوى من مرتكزات رؤية 2030، والتي أولت اهتمامًا خاصًّا بالمنشآت الصغيرة والناشئة وريادة الأعمال بشكل خاص.

وشددوا على أن المشاريع الريادية من أهم مرتكزات النمو الاقتصادي، ومن أهم أدوات التوظيف الأمثل للموارد في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وتَضمّن برنامج الحفل استعراضَ قصة نجاحٍ في ريادة الأعمال لاستديو فيروز قدمته "فيروز بداح" رائدة أعمال متخصصة في بناء الهويات التجارية لرواد الأعمال وكذلك تم إطلاق مبادرة صناعة الريادة بينبع والتي تستهدف 100 مائة رائد ورائدة أعمال لمشروعات قائمة بينبع؛ لمتابعتها وقياس الأثر الإيجابي لها، ودفعها نحو التحسين المستمر والتميز من خلال ورش عمل لدعم رواد الأعمال بما يتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم المتاحة، وتقديم الاستشارات والمساهمة في التسويق مجانًا من قِبَل "أنجز للتسويق" باعتبارها منشأة سعودية متخصصة في مجال التسويق وبناء الاستراتيجيات.

وأوضح رئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي، أن فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال بغرفة ينبع لهذا العام، كانت مناسبة لتحفيز الشباب أصحاب الطموح والأفكار المبتكرة، وتنمية روح المبادرة لديهم؛ مؤكدًا أن الأسبوع كان مناسبة لاستفادة العديد من رواد الأعمال من البرامج والفعاليات التي طُرحت خلاله؛ منوهًا بأن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال يعد أهم حدث عالمي للاحتفاء بالمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، ويهدف إلى ترسيخ ثقافة العمل الحر ونشر ثقافة الريادة والإبداع لدى الشباب والشابات.

وأضاف "الشغدلي" أن فعاليات الأسبوع بغرفة ينبع، كانت مناسبة لزيادة الاهتمام بتأهيل الشباب السعودي، ومساعدتهم في استكشاف إمكانياتهم كمبدعين، وتمكينهم من خلق فرص عمل لأنفسهم، وبدء مشروعاتهم التجارية الخاصة والمبتكرة، وشكر الجهات المشاركة والمتعاونة والجهة المنفذة على ما بذلوه من جهود كان لها بالغ الأثر في إنجاح فعاليات الأسبوع وتحقيق الأهداف المرجوة من ورائها.

من جانبه أكد النائب الثاني لرئيس غرفة ينبع المهندس سلطان المرواني، أن غرفة ينبع تستهدف من خلال برنامج فعالياتها لهذا الأسبوع ربط الشباب والشابات من أبناء المحافظة بالفرص الريادية التي من خلالها يمكن لرواد الأعمال وصغار المستثمرين مشاركة أفكارهم وخبراتهم وجهًا لوجه مع الجهات المعنية والخبراء والمستشارين أو عبر الإنترنت، خصوصًا أن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال يأتي هذا العام والمملكةُ تشهد العديد من التحولات في جميع مجالات الحياة، وتمضي في مسيرة قوية نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

بدوره، أشار الأمين العام للغرفة "ماجد عويد الرفاعي"، إلى أن الفعاليات التي أقامتها الغرفة خلال الأسبوع العالمي لريادة الأعمال لهذا العام، جاءت لدعم وتمكين مجتمع ريادة الأعمال في المحافظة عن طريق جمع الهيئات والمؤسسات المهتمة بمجال ريادة الأعمال والتعاون معها؛ لتوفير مجموعة من الأنشطة وورش العمل والندوات التوعوية والإرشادية؛ لإيجاد بيئة تسهم في تعارف رواد الأعمال ببعضهم، وتبادل المعرفة والخبرات المختلفة فيما بينهم، وخلق فرص استثمارية جديدة تتفق مع طموحاتهم وقدراتهم الإبداعية؛ دعمًا لرؤية المملكة نحو اقتصاد مزدهر؛ معربًا عن شكره وتقديره لكل مَن ساهم في إنجاح هذه المناسبة.