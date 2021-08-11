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"عين" عقبة حبو تجذب زوَّار وسائحي عسير بمائها العذب البارد

تجري على مدار العام منذ سنين.. و"سبق" ترصد المعجزة الإلهية

إلى الغرب من أبها تقع "عين" عقبة حبو التي تجري بالماء العذب البارد دون توقُّف منذ سنين طوال. وإنها جهة سياحية، تتجلى فيها عظمة الخالق -عز وجل-، تتمثل في جريان المياه من جوف الجبال؛ ما دفع بسكان المكان إلى مد مواسير من العين لكيلوات عدة إلى منازلهم، فضلاً عن قيام البعض بتعبئة الصهاريج الصغيرة للاستخدام المنزلي في الشرب، والاستخدامات الأخرى المتمثلة في إعداد المشروبات الساخنة والباردة والطهي.

وقال موسى بن صالح العرفجي، أحد سكان المنطقة: إن العين تجري بمياهها العذبة الباردة منذ أن نشأ، وهي مصدر مائي للسكان والزوار الذين يحرصون على زيارة المكان الذي تتجلى فيه قدرة الله سبحانه وتعالى. مطالبًا الجهات المعنية بالاهتمام بالنبع والعين.

"سبق" وقفت أمس على العين، والتقت بعض الزوار الذين قطعوا أكثر من 1000 كيلومتر قادمين من محافظة الرس لزيارتها، والاستمتاع بالمناظر الخلابة في العقبة التي تكتسي بالغابات الخضراء.

وقال كل من محمد الهنيدي وفهد الرثيع ومحمد الدغيم: أتينا للمكان من الرس بعد توصية بعض الأقارب الذين زاروا المكان، وفوجئنا بالمعجزة الإلهية الساحرة؛ فسبحان الخالق؛ ماء عذب بارد في عز الصيف، ينخر تلك الصخور.. وقد حرصنا على الشرب منها، والتزود بكميات عبر (دبات) لحمله معنا في طريق عودتنا لإهدائه لأحبتنا، فضلاً عن تصوير وتوثيق المشهد.

وأضافوا بأن المياه العذبة الباردة تُضاف للأجواء الساحرة والغابات الخضراء وبرودة الطقس التي تجعل من عسير الوجهة الأولى في ظل ما توليه حكومتنا الرشيدة من اهتمام بالسياحة التي أصبحت صناعة، ولم تعد ترفًا.

يُذكر أن العين تحظى بإقبال وتوافد السياح من داخل السعودية وخارجها، وقد قام فاعل خير بتزويدها بفلاتر تنقية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"عين" عقبة حبو تجذب زوَّار وسائحي عسير بمائها العذب البارد
سبق

إلى الغرب من أبها تقع "عين" عقبة حبو التي تجري بالماء العذب البارد دون توقُّف منذ سنين طوال. وإنها جهة سياحية، تتجلى فيها عظمة الخالق -عز وجل-، تتمثل في جريان المياه من جوف الجبال؛ ما دفع بسكان المكان إلى مد مواسير من العين لكيلوات عدة إلى منازلهم، فضلاً عن قيام البعض بتعبئة الصهاريج الصغيرة للاستخدام المنزلي في الشرب، والاستخدامات الأخرى المتمثلة في إعداد المشروبات الساخنة والباردة والطهي.

وقال موسى بن صالح العرفجي، أحد سكان المنطقة: إن العين تجري بمياهها العذبة الباردة منذ أن نشأ، وهي مصدر مائي للسكان والزوار الذين يحرصون على زيارة المكان الذي تتجلى فيه قدرة الله سبحانه وتعالى. مطالبًا الجهات المعنية بالاهتمام بالنبع والعين.

"سبق" وقفت أمس على العين، والتقت بعض الزوار الذين قطعوا أكثر من 1000 كيلومتر قادمين من محافظة الرس لزيارتها، والاستمتاع بالمناظر الخلابة في العقبة التي تكتسي بالغابات الخضراء.

وقال كل من محمد الهنيدي وفهد الرثيع ومحمد الدغيم: أتينا للمكان من الرس بعد توصية بعض الأقارب الذين زاروا المكان، وفوجئنا بالمعجزة الإلهية الساحرة؛ فسبحان الخالق؛ ماء عذب بارد في عز الصيف، ينخر تلك الصخور.. وقد حرصنا على الشرب منها، والتزود بكميات عبر (دبات) لحمله معنا في طريق عودتنا لإهدائه لأحبتنا، فضلاً عن تصوير وتوثيق المشهد.

وأضافوا بأن المياه العذبة الباردة تُضاف للأجواء الساحرة والغابات الخضراء وبرودة الطقس التي تجعل من عسير الوجهة الأولى في ظل ما توليه حكومتنا الرشيدة من اهتمام بالسياحة التي أصبحت صناعة، ولم تعد ترفًا.

يُذكر أن العين تحظى بإقبال وتوافد السياح من داخل السعودية وخارجها، وقد قام فاعل خير بتزويدها بفلاتر تنقية.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
01:43 AM

"عين" عقبة حبو تجذب زوَّار وسائحي عسير بمائها العذب البارد

تجري على مدار العام منذ سنين.. و"سبق" ترصد المعجزة الإلهية

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محمد طيران - عسير
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إلى الغرب من أبها تقع "عين" عقبة حبو التي تجري بالماء العذب البارد دون توقُّف منذ سنين طوال. وإنها جهة سياحية، تتجلى فيها عظمة الخالق -عز وجل-، تتمثل في جريان المياه من جوف الجبال؛ ما دفع بسكان المكان إلى مد مواسير من العين لكيلوات عدة إلى منازلهم، فضلاً عن قيام البعض بتعبئة الصهاريج الصغيرة للاستخدام المنزلي في الشرب، والاستخدامات الأخرى المتمثلة في إعداد المشروبات الساخنة والباردة والطهي.

وقال موسى بن صالح العرفجي، أحد سكان المنطقة: إن العين تجري بمياهها العذبة الباردة منذ أن نشأ، وهي مصدر مائي للسكان والزوار الذين يحرصون على زيارة المكان الذي تتجلى فيه قدرة الله سبحانه وتعالى. مطالبًا الجهات المعنية بالاهتمام بالنبع والعين.

"سبق" وقفت أمس على العين، والتقت بعض الزوار الذين قطعوا أكثر من 1000 كيلومتر قادمين من محافظة الرس لزيارتها، والاستمتاع بالمناظر الخلابة في العقبة التي تكتسي بالغابات الخضراء.

وقال كل من محمد الهنيدي وفهد الرثيع ومحمد الدغيم: أتينا للمكان من الرس بعد توصية بعض الأقارب الذين زاروا المكان، وفوجئنا بالمعجزة الإلهية الساحرة؛ فسبحان الخالق؛ ماء عذب بارد في عز الصيف، ينخر تلك الصخور.. وقد حرصنا على الشرب منها، والتزود بكميات عبر (دبات) لحمله معنا في طريق عودتنا لإهدائه لأحبتنا، فضلاً عن تصوير وتوثيق المشهد.

وأضافوا بأن المياه العذبة الباردة تُضاف للأجواء الساحرة والغابات الخضراء وبرودة الطقس التي تجعل من عسير الوجهة الأولى في ظل ما توليه حكومتنا الرشيدة من اهتمام بالسياحة التي أصبحت صناعة، ولم تعد ترفًا.

يُذكر أن العين تحظى بإقبال وتوافد السياح من داخل السعودية وخارجها، وقد قام فاعل خير بتزويدها بفلاتر تنقية.

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