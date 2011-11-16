قضاء لوكسمبورج يفتح قضية جنائية لحاكم مصرف لبنان وممتلكاته

التحقيق الأوروبي الثالث ضد "سلامة"

أفاد متحدث قضائي في لوكسمبورج، اليوم (الاثنين)، بأن السلطات القضائية في البلاد فتحت قضية جنائية تتعلق بحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وما يملكه من شركات وأصول.

ولم يقدم المتحدث، الذي كشف الأمر في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى "رويترز"، مزيداً من التفاصيل عن التحقيق.

من جانبه، ذكر متحدث باسم حاكم المصرف أن "سلامة" لم يُخطر بأي قضية ضده في لوكسمبورج، وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وهناك بالفعل تحقيقان أوروبيان على الأقل فيما يتعلق بـ"سلامة" أحدهما تحقيق سويسري بدأ في يناير الماضي، بخصوص اتهامات بعمليات كبيرة لغسل الأموال في المصرف المركزي تتضمن مكاسب بقيمة 300 مليون دولار حققتها شركة يملكها شقيق "سلامة".

وفتح مدعون فرنسيون تحقيقا أوليا في اتهامات بغسل الأموال وُجهت لـ"سلامة" في أواخر مايو، ونفى محامي "سلامة" الاتهامات معتبرا أنها "مسيسة".

ويواجه "سلامة" تدقيقا متزايدا في فترة توليه المنصب الممتدة منذ 28 عاماً في ضوء انهيار النظام المالي في لبنان.