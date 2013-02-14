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حارس مرمى النصر وليد عبدالله يطمئن الجماهير.. والفريق يعاود تدريباته

عبر مقطع فيديو، طمأن وليد عبدالله حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم جماهير ناديه على صحته عقب تعرضه لإصابة خطيرة في مباراة الاتحاد ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وظهر قائد النصر في مقطع فيديو عبر حساب النصر على "سناب شات"، قال فيه: "أحب أن أطمئن الجماهير على صحتي".

وكشف وليد أن الجرح الذي خلفه تدخل فهد المولد لاعب الاتحاد عليه احتاج إلى خمس غرز، مقدماً الشكر لكل من سأل عنه، موضحاً أنه سيعود بإذن الله قريباً بشكل أفضل".


وكان طبيب النصر قد منح اللاعب راحة لمدة أسبوع، ما يعني غيابه عن مباراة الباطن المقبلة، الخميس المقبل، ضمن الجولة 21 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ميدانياً عاد فريق النصر الأول لكرة القدم ،اليوم الأحد، إلى التدريبات عقب الخسارة الثقيلة (3-0) من أمام الاتحاد وذلك استعداداً لمواجهة الباطن مضيفه في افتتاح مباريات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقسم الأرجنتيني " روسو" مدرب الفريق اللاعبين إلى مجموعتين أدوا تمارين في صالة الحديد وتدريبات لياقية كما أجرى الجهاز الفني مناورة كروية على نصف الملعب.

النصر وليد عبدالله

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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حارس مرمى النصر وليد عبدالله يطمئن الجماهير.. والفريق يعاود تدريباته
سبق

عبر مقطع فيديو، طمأن وليد عبدالله حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم جماهير ناديه على صحته عقب تعرضه لإصابة خطيرة في مباراة الاتحاد ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وظهر قائد النصر في مقطع فيديو عبر حساب النصر على "سناب شات"، قال فيه: "أحب أن أطمئن الجماهير على صحتي".

وكشف وليد أن الجرح الذي خلفه تدخل فهد المولد لاعب الاتحاد عليه احتاج إلى خمس غرز، مقدماً الشكر لكل من سأل عنه، موضحاً أنه سيعود بإذن الله قريباً بشكل أفضل".


وكان طبيب النصر قد منح اللاعب راحة لمدة أسبوع، ما يعني غيابه عن مباراة الباطن المقبلة، الخميس المقبل، ضمن الجولة 21 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ميدانياً عاد فريق النصر الأول لكرة القدم ،اليوم الأحد، إلى التدريبات عقب الخسارة الثقيلة (3-0) من أمام الاتحاد وذلك استعداداً لمواجهة الباطن مضيفه في افتتاح مباريات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقسم الأرجنتيني " روسو" مدرب الفريق اللاعبين إلى مجموعتين أدوا تمارين في صالة الحديد وتدريبات لياقية كما أجرى الجهاز الفني مناورة كروية على نصف الملعب.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
10:44 PM
اخر تعديل
14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
01:56 AM

حارس مرمى النصر وليد عبدالله يطمئن الجماهير.. والفريق يعاود تدريباته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عبر مقطع فيديو، طمأن وليد عبدالله حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم جماهير ناديه على صحته عقب تعرضه لإصابة خطيرة في مباراة الاتحاد ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وظهر قائد النصر في مقطع فيديو عبر حساب النصر على "سناب شات"، قال فيه: "أحب أن أطمئن الجماهير على صحتي".

وكشف وليد أن الجرح الذي خلفه تدخل فهد المولد لاعب الاتحاد عليه احتاج إلى خمس غرز، مقدماً الشكر لكل من سأل عنه، موضحاً أنه سيعود بإذن الله قريباً بشكل أفضل".


وكان طبيب النصر قد منح اللاعب راحة لمدة أسبوع، ما يعني غيابه عن مباراة الباطن المقبلة، الخميس المقبل، ضمن الجولة 21 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ميدانياً عاد فريق النصر الأول لكرة القدم ،اليوم الأحد، إلى التدريبات عقب الخسارة الثقيلة (3-0) من أمام الاتحاد وذلك استعداداً لمواجهة الباطن مضيفه في افتتاح مباريات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقسم الأرجنتيني " روسو" مدرب الفريق اللاعبين إلى مجموعتين أدوا تمارين في صالة الحديد وتدريبات لياقية كما أجرى الجهاز الفني مناورة كروية على نصف الملعب.

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