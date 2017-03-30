النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شركة "لولو هايبر ماركت" تطلق حملة "وجهة التوفير"

ضمن سعيها للحفاظ على جودة عالية بأسعار معقولة

في إطار سعيها المستمر لتحسين تجربة التسوق لعملائها، أطلقت شركة التجزئة الرائدة "لولو" حملة "وجهة التوفير" التي تروّج لعروض حصرية بلافتات خضراء عبر متاجرها في المملكة، وتتيح هذه اللافتة الخضراء المميزة للعملاء تحديد موقع العروض بسهولة أثناء تسوقهم حتى من مسافة بعيدة.

وقال المدير الإقليمي لشركة "لولو" السعودية السيد شهيم محمد: "لقد شاهدنا تغيّرًا كبيرًا في عادات التسوق لعملائنا، حيث أصبحوا أكثر اقتصادًا، خاصة في هذه الجائحة، ولهذا فإننا نسعى جاهدين للحفاظ على الجودة العالية لمنتجاتنا بأكثر الأسعار المعقولة إلى جانب توفير بيئة تسوق ملائمة".

وأضاف: "كما ستفيد حملة وجهة التوفير عملائنا بخصومات كبيرة على أساسياتهم اليومية للتخزين قبل الشهر الكريم، ولقد عززنا أيضًا هذه العروض من خلال موقعنا عبر الإنترنت".

لمشاهدة المزيد من عروض لولو:

https://www.luluhypermarket.com/en-sa/pages/instore-promotions

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شركة "لولو هايبر ماركت" تطلق حملة "وجهة التوفير"
سبق

في إطار سعيها المستمر لتحسين تجربة التسوق لعملائها، أطلقت شركة التجزئة الرائدة "لولو" حملة "وجهة التوفير" التي تروّج لعروض حصرية بلافتات خضراء عبر متاجرها في المملكة، وتتيح هذه اللافتة الخضراء المميزة للعملاء تحديد موقع العروض بسهولة أثناء تسوقهم حتى من مسافة بعيدة.

وقال المدير الإقليمي لشركة "لولو" السعودية السيد شهيم محمد: "لقد شاهدنا تغيّرًا كبيرًا في عادات التسوق لعملائنا، حيث أصبحوا أكثر اقتصادًا، خاصة في هذه الجائحة، ولهذا فإننا نسعى جاهدين للحفاظ على الجودة العالية لمنتجاتنا بأكثر الأسعار المعقولة إلى جانب توفير بيئة تسوق ملائمة".

وأضاف: "كما ستفيد حملة وجهة التوفير عملائنا بخصومات كبيرة على أساسياتهم اليومية للتخزين قبل الشهر الكريم، ولقد عززنا أيضًا هذه العروض من خلال موقعنا عبر الإنترنت".

لمشاهدة المزيد من عروض لولو:

https://www.luluhypermarket.com/en-sa/pages/instore-promotions

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
07:20 PM

شركة "لولو هايبر ماركت" تطلق حملة "وجهة التوفير"

ضمن سعيها للحفاظ على جودة عالية بأسعار معقولة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
5,733

في إطار سعيها المستمر لتحسين تجربة التسوق لعملائها، أطلقت شركة التجزئة الرائدة "لولو" حملة "وجهة التوفير" التي تروّج لعروض حصرية بلافتات خضراء عبر متاجرها في المملكة، وتتيح هذه اللافتة الخضراء المميزة للعملاء تحديد موقع العروض بسهولة أثناء تسوقهم حتى من مسافة بعيدة.

وقال المدير الإقليمي لشركة "لولو" السعودية السيد شهيم محمد: "لقد شاهدنا تغيّرًا كبيرًا في عادات التسوق لعملائنا، حيث أصبحوا أكثر اقتصادًا، خاصة في هذه الجائحة، ولهذا فإننا نسعى جاهدين للحفاظ على الجودة العالية لمنتجاتنا بأكثر الأسعار المعقولة إلى جانب توفير بيئة تسوق ملائمة".

وأضاف: "كما ستفيد حملة وجهة التوفير عملائنا بخصومات كبيرة على أساسياتهم اليومية للتخزين قبل الشهر الكريم، ولقد عززنا أيضًا هذه العروض من خلال موقعنا عبر الإنترنت".

لمشاهدة المزيد من عروض لولو:

https://www.luluhypermarket.com/en-sa/pages/instore-promotions

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,670
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,696
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,774
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,962

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة