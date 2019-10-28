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في بيان رسمي.. "الأرصاد" تشكك فيما نقلته وسائل الإعلام والمغردون

حول التنبيهات الخاصة بالأمطار الغزيرة بحفر الباطن الجمعة الماضية

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول تأخر الهيئة في إصدار التنبيهات الخاصة بالأمطار الغزيرة التي تأثرت منها محافظة حفر الباطن يوم الجمعة الماضية عارٍ من الصحة.


وأكدت الهيئة أنها بدورها بشكل واضح وفقاً للآلية المتبعة للتعامل مع الظواهر الجوية وجدولها الزمني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في مثل هذه الحالات، وأن الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات أصدرت تقريراً حول تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار تتمثل في هطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح مثيرة للأتربة والغبار يوم الأحد 21/ 2 وتم إرسالها للجهات المختصة وإمارات المناطق بحسب آلية التبلغ عن الظواهر الجوية.


وقالت الهيئة في بيانها الرسمي حول الموضوع: تم إصدار تقرير إلحاقي عند التأكد من احتمال تأثير المناطق بأمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد، كما تم ذكر محافظة حفر الباطن في التقرير، واتبعت الهيئة الآلية المعتمدة من خلال إصدار إنذار "تنبيه" عن بداية تأثير الأمطار على المحافظات الشمالية للمنطقة الشرقية يوم الجمعة الماضية الساعة 07:00 ص، ومن ثم تم تحديث فترة الإنذار يوم السبت الماضي عند الساعة 05:28 ص إلى صباح يوم أمس الأحد الساعة 02:00 ص وتم بعد ذلك رفع درجة الإنذار وتحديث فترته وموقعة يوم الأحد الساعة 05:53م وتم إرساله مرة أخرى إلى الجهات الحكومية وإمارة المنطقة الشرقية.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي حرصاً منها على الشفافية والموضوعية في نقل المعلومات والتأكد من مصداقيتها، داعيةً الجميع إلى الحرص في نقل المعلومات الأرصادية من مصدرها الرسمي والابتعاد عن محاولة التشكيك؛ بهدف التكسب الإعلامي، حيث إن الهيئة مستمرة في أداء دورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع والجهات المعنية من خلال الاستفادة من كل الوسائل المتاحة سواء المنصات الإلكترونية الحديثة وذلك وفقاً الآلية التعامل مع الظواهر الجوية لإيصال المعلومة وتنبيه المجتمع حماية للأرواح والممتلكات.

ولم تتطرق الهيئة في بيانها عن فتح الردارات أمام المواطنين أو أسباب إغلاقها؛ لكونها أفضل طريقة يتبعها المواطن، وتتوفر لديه في الأجهزة الذكية على مدار اليوم؛ وذلك أسوة بالمواقع العالمية التي تبث توقعاتها بين الحين والآخر، وترصد تحركات السحب وهطول الأمطار.

الأرصاد حفر الباطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في بيان رسمي.. "الأرصاد" تشكك فيما نقلته وسائل الإعلام والمغردون
سبق

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول تأخر الهيئة في إصدار التنبيهات الخاصة بالأمطار الغزيرة التي تأثرت منها محافظة حفر الباطن يوم الجمعة الماضية عارٍ من الصحة.


وأكدت الهيئة أنها بدورها بشكل واضح وفقاً للآلية المتبعة للتعامل مع الظواهر الجوية وجدولها الزمني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في مثل هذه الحالات، وأن الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات أصدرت تقريراً حول تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار تتمثل في هطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح مثيرة للأتربة والغبار يوم الأحد 21/ 2 وتم إرسالها للجهات المختصة وإمارات المناطق بحسب آلية التبلغ عن الظواهر الجوية.


وقالت الهيئة في بيانها الرسمي حول الموضوع: تم إصدار تقرير إلحاقي عند التأكد من احتمال تأثير المناطق بأمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد، كما تم ذكر محافظة حفر الباطن في التقرير، واتبعت الهيئة الآلية المعتمدة من خلال إصدار إنذار "تنبيه" عن بداية تأثير الأمطار على المحافظات الشمالية للمنطقة الشرقية يوم الجمعة الماضية الساعة 07:00 ص، ومن ثم تم تحديث فترة الإنذار يوم السبت الماضي عند الساعة 05:28 ص إلى صباح يوم أمس الأحد الساعة 02:00 ص وتم بعد ذلك رفع درجة الإنذار وتحديث فترته وموقعة يوم الأحد الساعة 05:53م وتم إرساله مرة أخرى إلى الجهات الحكومية وإمارة المنطقة الشرقية.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي حرصاً منها على الشفافية والموضوعية في نقل المعلومات والتأكد من مصداقيتها، داعيةً الجميع إلى الحرص في نقل المعلومات الأرصادية من مصدرها الرسمي والابتعاد عن محاولة التشكيك؛ بهدف التكسب الإعلامي، حيث إن الهيئة مستمرة في أداء دورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع والجهات المعنية من خلال الاستفادة من كل الوسائل المتاحة سواء المنصات الإلكترونية الحديثة وذلك وفقاً الآلية التعامل مع الظواهر الجوية لإيصال المعلومة وتنبيه المجتمع حماية للأرواح والممتلكات.

ولم تتطرق الهيئة في بيانها عن فتح الردارات أمام المواطنين أو أسباب إغلاقها؛ لكونها أفضل طريقة يتبعها المواطن، وتتوفر لديه في الأجهزة الذكية على مدار اليوم؛ وذلك أسوة بالمواقع العالمية التي تبث توقعاتها بين الحين والآخر، وترصد تحركات السحب وهطول الأمطار.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
06:09 PM

في بيان رسمي.. "الأرصاد" تشكك فيما نقلته وسائل الإعلام والمغردون

حول التنبيهات الخاصة بالأمطار الغزيرة بحفر الباطن الجمعة الماضية

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خالد الشاماني - حفر الباطن
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أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول تأخر الهيئة في إصدار التنبيهات الخاصة بالأمطار الغزيرة التي تأثرت منها محافظة حفر الباطن يوم الجمعة الماضية عارٍ من الصحة.


وأكدت الهيئة أنها بدورها بشكل واضح وفقاً للآلية المتبعة للتعامل مع الظواهر الجوية وجدولها الزمني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في مثل هذه الحالات، وأن الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات أصدرت تقريراً حول تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار تتمثل في هطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح مثيرة للأتربة والغبار يوم الأحد 21/ 2 وتم إرسالها للجهات المختصة وإمارات المناطق بحسب آلية التبلغ عن الظواهر الجوية.


وقالت الهيئة في بيانها الرسمي حول الموضوع: تم إصدار تقرير إلحاقي عند التأكد من احتمال تأثير المناطق بأمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد، كما تم ذكر محافظة حفر الباطن في التقرير، واتبعت الهيئة الآلية المعتمدة من خلال إصدار إنذار "تنبيه" عن بداية تأثير الأمطار على المحافظات الشمالية للمنطقة الشرقية يوم الجمعة الماضية الساعة 07:00 ص، ومن ثم تم تحديث فترة الإنذار يوم السبت الماضي عند الساعة 05:28 ص إلى صباح يوم أمس الأحد الساعة 02:00 ص وتم بعد ذلك رفع درجة الإنذار وتحديث فترته وموقعة يوم الأحد الساعة 05:53م وتم إرساله مرة أخرى إلى الجهات الحكومية وإمارة المنطقة الشرقية.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي حرصاً منها على الشفافية والموضوعية في نقل المعلومات والتأكد من مصداقيتها، داعيةً الجميع إلى الحرص في نقل المعلومات الأرصادية من مصدرها الرسمي والابتعاد عن محاولة التشكيك؛ بهدف التكسب الإعلامي، حيث إن الهيئة مستمرة في أداء دورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع والجهات المعنية من خلال الاستفادة من كل الوسائل المتاحة سواء المنصات الإلكترونية الحديثة وذلك وفقاً الآلية التعامل مع الظواهر الجوية لإيصال المعلومة وتنبيه المجتمع حماية للأرواح والممتلكات.

ولم تتطرق الهيئة في بيانها عن فتح الردارات أمام المواطنين أو أسباب إغلاقها؛ لكونها أفضل طريقة يتبعها المواطن، وتتوفر لديه في الأجهزة الذكية على مدار اليوم؛ وذلك أسوة بالمواقع العالمية التي تبث توقعاتها بين الحين والآخر، وترصد تحركات السحب وهطول الأمطار.

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