شاهد.. لوحة إرشادية لقرب افتتاح مركز لقاح كورونا بمكة

يأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية التي تنفِّذها وزارة الصحة

بدأت مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة تركيب اللوحات الإرشادية لمركز لقاحات كورونا الذي ستحتضنه المدينة قريبًا.

وأظهرت الصور التي تم التقاطها من حرم مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة البدء بشكل فعلي في الاستعداد لتهيئة مركز لقاحات كورونا بالعاصمة المقدسة، الذي سيكون بالمدينة الطبية لتوفير اللقاح لأهالي مكة المكرمة.

يأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.