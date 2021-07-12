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الأهلي يدشن معسكر طبرقة التونسية .. بقيادة "هاسي"

دشن الفريق الأول الكروي بالنادي الأهلي مرانه الأول في معسكره الإعدادي بمدينة طبرقة التونسية تحت قيادة الألباني بينسيك هاسي، حيث اشتملت الحصة الصباحية، على تمارين لياقية واختبارات بدنية عبر السرعات.

وشارك البرازيلي دانكلير بيريرا محترف النادي الأهلي الجديد، الاثنين، في تدريبات فريقه خلال معسكره التحضيري في تونس تأهبًا للموسم الجديد 2021-2022.
وكانت الإدارة الأهلاوية تعاقدت مع المدافع البرازيلي في يونيو الماضي لمدة موسمين قابلة للتمديد، قادمًا من صفوف فريق سيريزو أوساكا الياباني، في أول صفقات النادي خلال صيف2021.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يدشن معسكر طبرقة التونسية .. بقيادة "هاسي"
سبق

دشن الفريق الأول الكروي بالنادي الأهلي مرانه الأول في معسكره الإعدادي بمدينة طبرقة التونسية تحت قيادة الألباني بينسيك هاسي، حيث اشتملت الحصة الصباحية، على تمارين لياقية واختبارات بدنية عبر السرعات.

وشارك البرازيلي دانكلير بيريرا محترف النادي الأهلي الجديد، الاثنين، في تدريبات فريقه خلال معسكره التحضيري في تونس تأهبًا للموسم الجديد 2021-2022.
وكانت الإدارة الأهلاوية تعاقدت مع المدافع البرازيلي في يونيو الماضي لمدة موسمين قابلة للتمديد، قادمًا من صفوف فريق سيريزو أوساكا الياباني، في أول صفقات النادي خلال صيف2021.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
09:29 PM

الأهلي يدشن معسكر طبرقة التونسية .. بقيادة "هاسي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - تونس
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دشن الفريق الأول الكروي بالنادي الأهلي مرانه الأول في معسكره الإعدادي بمدينة طبرقة التونسية تحت قيادة الألباني بينسيك هاسي، حيث اشتملت الحصة الصباحية، على تمارين لياقية واختبارات بدنية عبر السرعات.

وشارك البرازيلي دانكلير بيريرا محترف النادي الأهلي الجديد، الاثنين، في تدريبات فريقه خلال معسكره التحضيري في تونس تأهبًا للموسم الجديد 2021-2022.
وكانت الإدارة الأهلاوية تعاقدت مع المدافع البرازيلي في يونيو الماضي لمدة موسمين قابلة للتمديد، قادمًا من صفوف فريق سيريزو أوساكا الياباني، في أول صفقات النادي خلال صيف2021.

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