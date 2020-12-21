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"شاعر الدعوة" راجح العجمي في ذمة الله.. يُصلى عليه عصر اليوم في الدلم

سخّر شعره في النصح والوعظ وله قصيدة شرح فيها أهوال الجنازة والدفن

انتقل إلى رحمة الله تعالى شاعر الدعوة راجح العجمي؛ وسيُصلى عليه عصر اليوم في الدلم.

وكان الراحل قد سخّر شعره في النصح والوعظ من أحداث الزمن وتقلباته وعدم الاغترار ببريق الحياة والانغماس في لذاتها حتى نالت قصائده إعجاب الكثيرين من محبي الشعر النبطي.

واشتهرت أبياته عبر الرواة بما فيها من حكم مؤثرة حتى سُمي شاعر الدعوة الذي كرّس موهبته في هذا الخط الشعري الديني، وكانت له قصيدة كأنما رثى فيها نفسه وهو على قيد الحياة، وشرح فيها أهوال الجنازة والدفن، ورثى المغردون الراحل وتناقلوا أبياته.

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"شاعر الدعوة" راجح العجمي في ذمة الله.. يُصلى عليه عصر اليوم في الدلم
سبق

انتقل إلى رحمة الله تعالى شاعر الدعوة راجح العجمي؛ وسيُصلى عليه عصر اليوم في الدلم.

وكان الراحل قد سخّر شعره في النصح والوعظ من أحداث الزمن وتقلباته وعدم الاغترار ببريق الحياة والانغماس في لذاتها حتى نالت قصائده إعجاب الكثيرين من محبي الشعر النبطي.

واشتهرت أبياته عبر الرواة بما فيها من حكم مؤثرة حتى سُمي شاعر الدعوة الذي كرّس موهبته في هذا الخط الشعري الديني، وكانت له قصيدة كأنما رثى فيها نفسه وهو على قيد الحياة، وشرح فيها أهوال الجنازة والدفن، ورثى المغردون الراحل وتناقلوا أبياته.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
10:58 AM

"شاعر الدعوة" راجح العجمي في ذمة الله.. يُصلى عليه عصر اليوم في الدلم

سخّر شعره في النصح والوعظ وله قصيدة شرح فيها أهوال الجنازة والدفن

A A A
بدر العتيبي - الرياض
15
13,464

انتقل إلى رحمة الله تعالى شاعر الدعوة راجح العجمي؛ وسيُصلى عليه عصر اليوم في الدلم.

وكان الراحل قد سخّر شعره في النصح والوعظ من أحداث الزمن وتقلباته وعدم الاغترار ببريق الحياة والانغماس في لذاتها حتى نالت قصائده إعجاب الكثيرين من محبي الشعر النبطي.

واشتهرت أبياته عبر الرواة بما فيها من حكم مؤثرة حتى سُمي شاعر الدعوة الذي كرّس موهبته في هذا الخط الشعري الديني، وكانت له قصيدة كأنما رثى فيها نفسه وهو على قيد الحياة، وشرح فيها أهوال الجنازة والدفن، ورثى المغردون الراحل وتناقلوا أبياته.

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