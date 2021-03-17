حصل سيف الله حافظ غريب على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز بدرجة 96، من جامعة أم القرى بمكة المكرمة. وكان عنوان الرسالة "جهود من أسلم من المستشرقين في الدفاع عن الإسلام والمسلمين.. دراسة مقارنة". "سبق" تبارك للدكتور "سيف الله" حصوله على درجة الدكتوراه، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.

الدكتوراه لـ"سيف الله" من أم القرى عن "جهود من أسلم من المستشرقين" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-17 حصل سيف الله حافظ غريب على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز بدرجة 96، من جامعة أم القرى بمكة المكرمة.



وكان عنوان الرسالة "جهود من أسلم من المستشرقين في الدفاع عن الإسلام والمسلمين.. دراسة مقارنة".



"سبق" تبارك للدكتور "سيف الله" حصوله على درجة الدكتوراه، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442 06:15 PM

الدكتوراه لـ"سيف الله" من أم القرى عن "جهود من أسلم من المستشرقين"





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حصل سيف الله حافظ غريب على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز بدرجة 96، من جامعة أم القرى بمكة المكرمة.



وكان عنوان الرسالة "جهود من أسلم من المستشرقين في الدفاع عن الإسلام والمسلمين.. دراسة مقارنة".



"سبق" تبارك للدكتور "سيف الله" حصوله على درجة الدكتوراه، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.