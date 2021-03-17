النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الدكتوراه لـ"سيف الله" من أم القرى عن "جهود من أسلم من المستشرقين"

حصل سيف الله حافظ غريب على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز بدرجة 96، من جامعة أم القرى بمكة المكرمة.

وكان عنوان الرسالة "جهود من أسلم من المستشرقين في الدفاع عن الإسلام والمسلمين.. دراسة مقارنة".

"سبق" تبارك للدكتور "سيف الله" حصوله على درجة الدكتوراه، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
الدكتوراه لـ"سيف الله" من أم القرى عن "جهود من أسلم من المستشرقين"
سبق

حصل سيف الله حافظ غريب على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز بدرجة 96، من جامعة أم القرى بمكة المكرمة.

وكان عنوان الرسالة "جهود من أسلم من المستشرقين في الدفاع عن الإسلام والمسلمين.. دراسة مقارنة".

"سبق" تبارك للدكتور "سيف الله" حصوله على درجة الدكتوراه، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
06:15 PM

الدكتوراه لـ"سيف الله" من أم القرى عن "جهود من أسلم من المستشرقين"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
1
737

حصل سيف الله حافظ غريب على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز بدرجة 96، من جامعة أم القرى بمكة المكرمة.

وكان عنوان الرسالة "جهود من أسلم من المستشرقين في الدفاع عن الإسلام والمسلمين.. دراسة مقارنة".

"سبق" تبارك للدكتور "سيف الله" حصوله على درجة الدكتوراه، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,186
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,322
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,169
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,511

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة