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عن دار "تكوين" العالمية.. صدور كتاب "أوراق من حياة فنان العرب محمد عبده"

يتناول لأول مرة سيرته وقصة حياته منذ الطفولة

صدر عن دار" تكوين" العالمية للنشر والتوزيع الكتاب الأول عن الفنان محمد عبده والذي حمل عنوان "أوراق من حياة فنان العرب محمد عبده" الجزء الأول من تأليف الناقد الفني علي فقندش.

ويتناول الكتاب لأول مرة سيرة فنان العرب وقصة حياته منذ الطفولة مرورًا بكافة المراحل المهمة في حياته والأشخاص المؤثرين الذي أسهموا في إبرازه وتقديمه في البدايات وصولاً إلى المرحلة الحالية التي توجت تربعه على قمة الساحة الفنية المحلية والخليجية والعربية.

وأوضح الناقد علي فقندش أنه سعيد بصدور هذا الكتاب الذي استغرق إعداده 10 سنوات بين الكتابة والصور النادرة، مشيرًا إلى "أوراق من حياة فنان العرب محمد عبده" يتكون من 6 أجزاء، يطرح منها في هذا العام 2020 جزءان وسيتم تقديم الأجزاء الأخرى خلال العام القادم.

ومن جانبه قال الناشر يزيد الكشاش إن الدار حرصت أن يكون الفنان محمد عبده ضمن الكتب التي تسعى لنشرها، نظرًا للقيمة الفنية الكبرى لهذا الرمز الفني الذي أعطى الوطن إبداعاته وتجاوز بها خارج الحدود ليكون علامة مميزة وأيقونة فنية عربية.

وأضاف الكشاش أننا وضعنا خطة شاملة لهذا الكتاب ليكون بين يدي القارئ بنسخ فاخرة وأخرى ذات سعر في متناول الجميع.

واستطرد يزيد الكشاش: أننا نسعى في الفترات القادمة في "تكوين" أن تكون العديد من الكتب الفنية لعدد من الفنانين البارزين في المملكة والخليج لتكون بجانب الكتب العلمية والأدبية التي تهتم الدار بإصدارها بشكل دائم.

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عن دار "تكوين" العالمية.. صدور كتاب "أوراق من حياة فنان العرب محمد عبده"
سبق

صدر عن دار" تكوين" العالمية للنشر والتوزيع الكتاب الأول عن الفنان محمد عبده والذي حمل عنوان "أوراق من حياة فنان العرب محمد عبده" الجزء الأول من تأليف الناقد الفني علي فقندش.

ويتناول الكتاب لأول مرة سيرة فنان العرب وقصة حياته منذ الطفولة مرورًا بكافة المراحل المهمة في حياته والأشخاص المؤثرين الذي أسهموا في إبرازه وتقديمه في البدايات وصولاً إلى المرحلة الحالية التي توجت تربعه على قمة الساحة الفنية المحلية والخليجية والعربية.

وأوضح الناقد علي فقندش أنه سعيد بصدور هذا الكتاب الذي استغرق إعداده 10 سنوات بين الكتابة والصور النادرة، مشيرًا إلى "أوراق من حياة فنان العرب محمد عبده" يتكون من 6 أجزاء، يطرح منها في هذا العام 2020 جزءان وسيتم تقديم الأجزاء الأخرى خلال العام القادم.

ومن جانبه قال الناشر يزيد الكشاش إن الدار حرصت أن يكون الفنان محمد عبده ضمن الكتب التي تسعى لنشرها، نظرًا للقيمة الفنية الكبرى لهذا الرمز الفني الذي أعطى الوطن إبداعاته وتجاوز بها خارج الحدود ليكون علامة مميزة وأيقونة فنية عربية.

وأضاف الكشاش أننا وضعنا خطة شاملة لهذا الكتاب ليكون بين يدي القارئ بنسخ فاخرة وأخرى ذات سعر في متناول الجميع.

واستطرد يزيد الكشاش: أننا نسعى في الفترات القادمة في "تكوين" أن تكون العديد من الكتب الفنية لعدد من الفنانين البارزين في المملكة والخليج لتكون بجانب الكتب العلمية والأدبية التي تهتم الدار بإصدارها بشكل دائم.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
07:39 PM
اخر تعديل
15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
08:23 PM

عن دار "تكوين" العالمية.. صدور كتاب "أوراق من حياة فنان العرب محمد عبده"

يتناول لأول مرة سيرته وقصة حياته منذ الطفولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدر عن دار" تكوين" العالمية للنشر والتوزيع الكتاب الأول عن الفنان محمد عبده والذي حمل عنوان "أوراق من حياة فنان العرب محمد عبده" الجزء الأول من تأليف الناقد الفني علي فقندش.

ويتناول الكتاب لأول مرة سيرة فنان العرب وقصة حياته منذ الطفولة مرورًا بكافة المراحل المهمة في حياته والأشخاص المؤثرين الذي أسهموا في إبرازه وتقديمه في البدايات وصولاً إلى المرحلة الحالية التي توجت تربعه على قمة الساحة الفنية المحلية والخليجية والعربية.

وأوضح الناقد علي فقندش أنه سعيد بصدور هذا الكتاب الذي استغرق إعداده 10 سنوات بين الكتابة والصور النادرة، مشيرًا إلى "أوراق من حياة فنان العرب محمد عبده" يتكون من 6 أجزاء، يطرح منها في هذا العام 2020 جزءان وسيتم تقديم الأجزاء الأخرى خلال العام القادم.

ومن جانبه قال الناشر يزيد الكشاش إن الدار حرصت أن يكون الفنان محمد عبده ضمن الكتب التي تسعى لنشرها، نظرًا للقيمة الفنية الكبرى لهذا الرمز الفني الذي أعطى الوطن إبداعاته وتجاوز بها خارج الحدود ليكون علامة مميزة وأيقونة فنية عربية.

وأضاف الكشاش أننا وضعنا خطة شاملة لهذا الكتاب ليكون بين يدي القارئ بنسخ فاخرة وأخرى ذات سعر في متناول الجميع.

واستطرد يزيد الكشاش: أننا نسعى في الفترات القادمة في "تكوين" أن تكون العديد من الكتب الفنية لعدد من الفنانين البارزين في المملكة والخليج لتكون بجانب الكتب العلمية والأدبية التي تهتم الدار بإصدارها بشكل دائم.

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