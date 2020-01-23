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ملكات النحل ينتجن أول عسل صحي ملوّن من عنيزة

خيار صحي آمن لمرضى السكري والأطفال وأصحاب الحميات

أطلقت محطة تربية ملكات النحل وإنتاج الطرود بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بعنيزة تجربتها الأولى على مستوى محطات النحل بالمملكة، من خلال إنتاج العسل الملون، وهو منتج جديد وصحي يناسب الأطفال ومصابي السكري وأصحاب الحميات.

وجاءت هذه الفكرة تحقيقاً لرؤية ۲۰۳۰ فيما يتعلق بإنتاج عسل ذي ألوان متعددة، عبر إضافة محلول السكر الأبيض المذاب بالماء بنسبة واحد إلى واحد وتقديمه للنحل، مع إضافة لون طعام اصطناعي المراد، ثم يقوم النحل بسحب المحلول وإضافة أنزيم الانفرتيز عليه، وتحويل السكر من ثنائي إلى أحادي "سكروز إلى جلكوز"، مما يجعله صحياً، والألوان المستخدمة مصرح بها من قبل هيئات الغذاء والدواء.

وهناك تجربة حالياً لإنتاج عسل ومنتج طبيعي، وذلك خدمةً لفئات المجتمع من منتجين وصانعين ومستهلكين، وإيجاد خط جديد لمربي النحل لزيادة مصدر الدخل لديهم في أوقات خاملة للمربين.

وتشمل الأهداف كذلك تقديم خيار صحي للأطفال بديل للسكر الأبيض المصنع، وتشجيع مصانع المخبوزات والحلويات لاستخدامه بديلاً للسكر، مما يسهم بزيادة دخلهم المادي، ويعتبر البديل الأفضل لمرضى (السكري) وأصحاب الحميات بوضعه مع جميع المشروبات الباردة والساخنة؛ نظراً لانخفاض سعره، وكونه بديلاً صحياً للمستهلكين.

عنيزة ملكات النحل وزارة البيئة والمياه والزراعة إنتاج العسل الملون

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ملكات النحل ينتجن أول عسل صحي ملوّن من عنيزة
سبق

أطلقت محطة تربية ملكات النحل وإنتاج الطرود بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بعنيزة تجربتها الأولى على مستوى محطات النحل بالمملكة، من خلال إنتاج العسل الملون، وهو منتج جديد وصحي يناسب الأطفال ومصابي السكري وأصحاب الحميات.

وجاءت هذه الفكرة تحقيقاً لرؤية ۲۰۳۰ فيما يتعلق بإنتاج عسل ذي ألوان متعددة، عبر إضافة محلول السكر الأبيض المذاب بالماء بنسبة واحد إلى واحد وتقديمه للنحل، مع إضافة لون طعام اصطناعي المراد، ثم يقوم النحل بسحب المحلول وإضافة أنزيم الانفرتيز عليه، وتحويل السكر من ثنائي إلى أحادي "سكروز إلى جلكوز"، مما يجعله صحياً، والألوان المستخدمة مصرح بها من قبل هيئات الغذاء والدواء.

وهناك تجربة حالياً لإنتاج عسل ومنتج طبيعي، وذلك خدمةً لفئات المجتمع من منتجين وصانعين ومستهلكين، وإيجاد خط جديد لمربي النحل لزيادة مصدر الدخل لديهم في أوقات خاملة للمربين.

وتشمل الأهداف كذلك تقديم خيار صحي للأطفال بديل للسكر الأبيض المصنع، وتشجيع مصانع المخبوزات والحلويات لاستخدامه بديلاً للسكر، مما يسهم بزيادة دخلهم المادي، ويعتبر البديل الأفضل لمرضى (السكري) وأصحاب الحميات بوضعه مع جميع المشروبات الباردة والساخنة؛ نظراً لانخفاض سعره، وكونه بديلاً صحياً للمستهلكين.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
03:19 PM

ملكات النحل ينتجن أول عسل صحي ملوّن من عنيزة

خيار صحي آمن لمرضى السكري والأطفال وأصحاب الحميات

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بدر العتيبي - عنيزة
0
2,509

أطلقت محطة تربية ملكات النحل وإنتاج الطرود بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بعنيزة تجربتها الأولى على مستوى محطات النحل بالمملكة، من خلال إنتاج العسل الملون، وهو منتج جديد وصحي يناسب الأطفال ومصابي السكري وأصحاب الحميات.

وجاءت هذه الفكرة تحقيقاً لرؤية ۲۰۳۰ فيما يتعلق بإنتاج عسل ذي ألوان متعددة، عبر إضافة محلول السكر الأبيض المذاب بالماء بنسبة واحد إلى واحد وتقديمه للنحل، مع إضافة لون طعام اصطناعي المراد، ثم يقوم النحل بسحب المحلول وإضافة أنزيم الانفرتيز عليه، وتحويل السكر من ثنائي إلى أحادي "سكروز إلى جلكوز"، مما يجعله صحياً، والألوان المستخدمة مصرح بها من قبل هيئات الغذاء والدواء.

وهناك تجربة حالياً لإنتاج عسل ومنتج طبيعي، وذلك خدمةً لفئات المجتمع من منتجين وصانعين ومستهلكين، وإيجاد خط جديد لمربي النحل لزيادة مصدر الدخل لديهم في أوقات خاملة للمربين.

وتشمل الأهداف كذلك تقديم خيار صحي للأطفال بديل للسكر الأبيض المصنع، وتشجيع مصانع المخبوزات والحلويات لاستخدامه بديلاً للسكر، مما يسهم بزيادة دخلهم المادي، ويعتبر البديل الأفضل لمرضى (السكري) وأصحاب الحميات بوضعه مع جميع المشروبات الباردة والساخنة؛ نظراً لانخفاض سعره، وكونه بديلاً صحياً للمستهلكين.

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