النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 43 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 75 خلال الـ 24 ساعة الماضية

"هيهي".. أخطر متحور في فيروس كورونا تعلنه الصين

السلطات تخضع جميع سكان مدينة هيهي للفحوصات

أعلنت الصين ظهور متحور جديد لفيروس كورونا (كوفيد-19) يعرف بـ«متحور هيهي».

ووفقاً لما جاء في وكالة الأنباء الصينية، فإن متحور هيهي الصيني الجديد، تمّت تسميته نسبة لإحدى المدن الصينية التي ظهر بها بمقاطعة «خي لونج جيانج» بشرق شمال البلاد.

واعتبرت السلطات الصينية «هيهي»، بأنه أخطر متحور جديد يهدد الشعب الصيني في الشتاء؛ ما أدى إلى غلق مدينة هيهي الصينية بالكامل.

وتُخضع السلطات الصينية حالياً جميع سكان مدينة هيهي للفحوصات الخاصة بالعدوى، بعد رصد تلك السلالة الجديدة.

وأثار ظهور هذا المتحور عديداً من التساؤلات، خصوصاً بعد أيام قليلة من التحذيرات التي أصدرتها الحكومة الصينية لمواطنيها بتخزين المواد الغذائية اللازمة لحالة طوارئ محتملة لم تحددها.

الرئيسية/ محطات

اعلان
"هيهي".. أخطر متحور في فيروس كورونا تعلنه الصين
سبق

أعلنت الصين ظهور متحور جديد لفيروس كورونا (كوفيد-19) يعرف بـ«متحور هيهي».

ووفقاً لما جاء في وكالة الأنباء الصينية، فإن متحور هيهي الصيني الجديد، تمّت تسميته نسبة لإحدى المدن الصينية التي ظهر بها بمقاطعة «خي لونج جيانج» بشرق شمال البلاد.

واعتبرت السلطات الصينية «هيهي»، بأنه أخطر متحور جديد يهدد الشعب الصيني في الشتاء؛ ما أدى إلى غلق مدينة هيهي الصينية بالكامل.

وتُخضع السلطات الصينية حالياً جميع سكان مدينة هيهي للفحوصات الخاصة بالعدوى، بعد رصد تلك السلالة الجديدة.

وأثار ظهور هذا المتحور عديداً من التساؤلات، خصوصاً بعد أيام قليلة من التحذيرات التي أصدرتها الحكومة الصينية لمواطنيها بتخزين المواد الغذائية اللازمة لحالة طوارئ محتملة لم تحددها.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
09:30 AM

"هيهي".. أخطر متحور في فيروس كورونا تعلنه الصين

السلطات تخضع جميع سكان مدينة هيهي للفحوصات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
17,256

أعلنت الصين ظهور متحور جديد لفيروس كورونا (كوفيد-19) يعرف بـ«متحور هيهي».

ووفقاً لما جاء في وكالة الأنباء الصينية، فإن متحور هيهي الصيني الجديد، تمّت تسميته نسبة لإحدى المدن الصينية التي ظهر بها بمقاطعة «خي لونج جيانج» بشرق شمال البلاد.

واعتبرت السلطات الصينية «هيهي»، بأنه أخطر متحور جديد يهدد الشعب الصيني في الشتاء؛ ما أدى إلى غلق مدينة هيهي الصينية بالكامل.

وتُخضع السلطات الصينية حالياً جميع سكان مدينة هيهي للفحوصات الخاصة بالعدوى، بعد رصد تلك السلالة الجديدة.

وأثار ظهور هذا المتحور عديداً من التساؤلات، خصوصاً بعد أيام قليلة من التحذيرات التي أصدرتها الحكومة الصينية لمواطنيها بتخزين المواد الغذائية اللازمة لحالة طوارئ محتملة لم تحددها.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,223
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,027
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,115
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,184

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة