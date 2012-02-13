"اتصالات الرياض" تنظم حملة للتبرع بالدم لمرضى سرطان الأطفال

"كردي": بهدف ترسيخ صورة العمل التطوعي والإسهام في سد الحاجة لنقل الدم

دشن عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض المهندس محمد حسين كردي حملة التبرع بالدم لمرضى سرطان الأطفال، والذي تنفذه الكلية ممثلة في الوحدة الصحية بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

وأوضح كردي أن هذه الحملة تأتي مشاركة من منسوبي الكلية لدعم هذه الفئة الغالية من أبناء هذا الوطن الغالي والذين يعانون من هذا المرض الخطير، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن ينزل لهم الصحة والعافية ويحفظهم من كل مكروه .

وأشار إلى أن هذه الحملة تأتي من مبدأ التعاون والتكاتف الذي حث عليه الدين الإسلامي الحنيف، وتهدف إلى ترسيخ صورة العمل التطوعي, والإسهام في سد حاجة المحتاجين من المرضى لنقل الدم، وإيماناً من الكلية ومنسوبيها بالدور الإنساني والحيوي الذي يجب أن تقوم به لخدمة المجتمع، والتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومنها مستشفى الملك فيصل التخصصي, مقدمًا شكره للفريق الطبي والمتبرعين .