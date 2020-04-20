النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تراجع المعدل اليومي يتواصل .. نيويورك تسجل 478 وفاة بـ"كورونا"

"كوومو" حذر من خطر ارتفاع حاد في الإصابات

أعلن حاكم نيويورك الأمريكية، أندريو كوومو، اليوم (الاثنين)، تسجيل 478 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولاية في تراجع مستمر للمعدل اليومي، لكنه حذر من خطر ارتفاع حاد للإصابات مستقبلاً.

وبين "كوومو" في مؤتمر صحفي أن حصيلة الوفيات بسبب "كورونا" في الولاية ارتفعت خلال اليوم 478 حالة جديدة، لتصل إلى مستوى 14167 بعد أن كانت عند نقطة 13689 مساء أمس، وفقًا لـ"روسيا اليوم".


وأضاف أن المؤشرات الحالية، بما في ذلك أعداد المرضى في المستشفيات وغرف العناية المركزة، تدل بشكل عام على تراجع وتيرة انتشار الجائحة.

أمريكا نيويورك فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
تراجع المعدل اليومي يتواصل .. نيويورك تسجل 478 وفاة بـ"كورونا"
سبق

أعلن حاكم نيويورك الأمريكية، أندريو كوومو، اليوم (الاثنين)، تسجيل 478 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولاية في تراجع مستمر للمعدل اليومي، لكنه حذر من خطر ارتفاع حاد للإصابات مستقبلاً.

وبين "كوومو" في مؤتمر صحفي أن حصيلة الوفيات بسبب "كورونا" في الولاية ارتفعت خلال اليوم 478 حالة جديدة، لتصل إلى مستوى 14167 بعد أن كانت عند نقطة 13689 مساء أمس، وفقًا لـ"روسيا اليوم".


وأضاف أن المؤشرات الحالية، بما في ذلك أعداد المرضى في المستشفيات وغرف العناية المركزة، تدل بشكل عام على تراجع وتيرة انتشار الجائحة.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
09:47 PM

تراجع المعدل اليومي يتواصل .. نيويورك تسجل 478 وفاة بـ"كورونا"

"كوومو" حذر من خطر ارتفاع حاد في الإصابات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
734

أعلن حاكم نيويورك الأمريكية، أندريو كوومو، اليوم (الاثنين)، تسجيل 478 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولاية في تراجع مستمر للمعدل اليومي، لكنه حذر من خطر ارتفاع حاد للإصابات مستقبلاً.

وبين "كوومو" في مؤتمر صحفي أن حصيلة الوفيات بسبب "كورونا" في الولاية ارتفعت خلال اليوم 478 حالة جديدة، لتصل إلى مستوى 14167 بعد أن كانت عند نقطة 13689 مساء أمس، وفقًا لـ"روسيا اليوم".


وأضاف أن المؤشرات الحالية، بما في ذلك أعداد المرضى في المستشفيات وغرف العناية المركزة، تدل بشكل عام على تراجع وتيرة انتشار الجائحة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,383
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,836
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,334
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,446

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة