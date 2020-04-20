تراجع المعدل اليومي يتواصل .. نيويورك تسجل 478 وفاة بـ"كورونا"

"كوومو" حذر من خطر ارتفاع حاد في الإصابات

أعلن حاكم نيويورك الأمريكية، أندريو كوومو، اليوم (الاثنين)، تسجيل 478 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولاية في تراجع مستمر للمعدل اليومي، لكنه حذر من خطر ارتفاع حاد للإصابات مستقبلاً.

وبين "كوومو" في مؤتمر صحفي أن حصيلة الوفيات بسبب "كورونا" في الولاية ارتفعت خلال اليوم 478 حالة جديدة، لتصل إلى مستوى 14167 بعد أن كانت عند نقطة 13689 مساء أمس، وفقًا لـ"روسيا اليوم".





وأضاف أن المؤشرات الحالية، بما في ذلك أعداد المرضى في المستشفيات وغرف العناية المركزة، تدل بشكل عام على تراجع وتيرة انتشار الجائحة.