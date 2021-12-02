أصر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على تقبيل رأس شاب يعمل في صيانة الجوامع والمساجد في منطقة جازان نظير جهودهم الكبيرة في العناية ببيوت الله عز وجل ومتابعة ما تحتاج إليه المساجد. جاء ذلك خلال زيارة لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان ضمن زيارته للمنطقة للوقوف على احتياجاته والمشاريع التي ينفذها، وتدشين عدد من المشاريع التي نفذها الفرع بالمنطقة. وقال "الوزير" آل الشيخ لموظفي الصيانة والتشغيل في إدارة مساجد جازان: "أنتم تشرفون وتعملون في خدمة بيوت الله وصيانتها ومتابعة ما تحتاج إليه، وما تقدمون بإذن الله خير لكم، وأنتم على أجر عظيم وفي خير كبير، الله يوفقكم وبيض الله وجيهكم". وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، قد زار فرع الوزارة بمنطقة جازان ووقف من خلالها على احتياجاته والمشاريع التي ينفذها، وتدشين عدد من المشاريع التي نفذها الفرع بالمنطقة.

بالفيديو.. وزير الإسلامية يصر على تقبيل رأس شاب يعمل بصيانة المساجد عبدالله العنزي سبق 2021-12-02 أصر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على تقبيل رأس شاب يعمل في صيانة الجوامع والمساجد في منطقة جازان نظير جهودهم الكبيرة في العناية ببيوت الله عز وجل ومتابعة ما تحتاج إليه المساجد.



جاء ذلك خلال زيارة لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان ضمن زيارته للمنطقة للوقوف على احتياجاته والمشاريع التي ينفذها، وتدشين عدد من المشاريع التي نفذها الفرع بالمنطقة.



وقال "الوزير" آل الشيخ لموظفي الصيانة والتشغيل في إدارة مساجد جازان: "أنتم تشرفون وتعملون في خدمة بيوت الله وصيانتها ومتابعة ما تحتاج إليه، وما تقدمون بإذن الله خير لكم، وأنتم على أجر عظيم وفي خير كبير، الله يوفقكم وبيض الله وجيهكم".



وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، قد زار فرع الوزارة بمنطقة جازان ووقف من خلالها على احتياجاته والمشاريع التي ينفذها، وتدشين عدد من المشاريع التي نفذها الفرع بالمنطقة.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443 07:08 PM

بالفيديو.. وزير الإسلامية يصر على تقبيل رأس شاب يعمل بصيانة المساجد في لمسة وفاء ولفتة أبوية تقديرًا لدورهم في صيانة بيوت الله





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أصر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على تقبيل رأس شاب يعمل في صيانة الجوامع والمساجد في منطقة جازان نظير جهودهم الكبيرة في العناية ببيوت الله عز وجل ومتابعة ما تحتاج إليه المساجد.



جاء ذلك خلال زيارة لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان ضمن زيارته للمنطقة للوقوف على احتياجاته والمشاريع التي ينفذها، وتدشين عدد من المشاريع التي نفذها الفرع بالمنطقة.



وقال "الوزير" آل الشيخ لموظفي الصيانة والتشغيل في إدارة مساجد جازان: "أنتم تشرفون وتعملون في خدمة بيوت الله وصيانتها ومتابعة ما تحتاج إليه، وما تقدمون بإذن الله خير لكم، وأنتم على أجر عظيم وفي خير كبير، الله يوفقكم وبيض الله وجيهكم".



وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، قد زار فرع الوزارة بمنطقة جازان ووقف من خلالها على احتياجاته والمشاريع التي ينفذها، وتدشين عدد من المشاريع التي نفذها الفرع بالمنطقة.