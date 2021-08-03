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الخارجية الإيرانية: التقارير عن وقوع حوادث أمنية لسفن بالخليج مثيرة للريبة

حذَّرت من خلق ما وصفته بـ"أجواء زائفة مناهضة لطهران"

ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن "التقارير التي أفادت بوقوع حوادث أمنية لعدد من السفن قرب ساحل الإمارات اليوم الثلاثاء "مثيرة للريبة".

وحذَّرت الوزارة نقلاً عن المتحدث باسمها سعيد خطيب زادة من أي محاولة لخلق ما وصفته بـ"أجواء زائفة مناهضة لطهران"، وفقًا لـ"رويترز".

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الخارجية الإيرانية: التقارير عن وقوع حوادث أمنية لسفن بالخليج مثيرة للريبة
سبق

ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن "التقارير التي أفادت بوقوع حوادث أمنية لعدد من السفن قرب ساحل الإمارات اليوم الثلاثاء "مثيرة للريبة".

وحذَّرت الوزارة نقلاً عن المتحدث باسمها سعيد خطيب زادة من أي محاولة لخلق ما وصفته بـ"أجواء زائفة مناهضة لطهران"، وفقًا لـ"رويترز".

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
08:48 PM

الخارجية الإيرانية: التقارير عن وقوع حوادث أمنية لسفن بالخليج مثيرة للريبة

حذَّرت من خلق ما وصفته بـ"أجواء زائفة مناهضة لطهران"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن "التقارير التي أفادت بوقوع حوادث أمنية لعدد من السفن قرب ساحل الإمارات اليوم الثلاثاء "مثيرة للريبة".

وحذَّرت الوزارة نقلاً عن المتحدث باسمها سعيد خطيب زادة من أي محاولة لخلق ما وصفته بـ"أجواء زائفة مناهضة لطهران"، وفقًا لـ"رويترز".

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