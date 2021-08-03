وحذَّرت الوزارة نقلاً عن المتحدث باسمها سعيد خطيب زادة من أي محاولة لخلق ما وصفته بـ"أجواء زائفة مناهضة لطهران"، وفقًا لـ"رويترز".

ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن "التقارير التي أفادت بوقوع حوادث أمنية لعدد من السفن قرب ساحل الإمارات اليوم الثلاثاء "مثيرة للريبة".

الخارجية الإيرانية: التقارير عن وقوع حوادث أمنية لسفن بالخليج مثيرة للريبة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-03 ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن "التقارير التي أفادت بوقوع حوادث أمنية لعدد من السفن قرب ساحل الإمارات اليوم الثلاثاء "مثيرة للريبة". وحذَّرت الوزارة نقلاً عن المتحدث باسمها سعيد خطيب زادة من أي محاولة لخلق ما وصفته بـ"أجواء زائفة مناهضة لطهران"، وفقًا لـ"رويترز".

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 08:48 PM

الخارجية الإيرانية: التقارير عن وقوع حوادث أمنية لسفن بالخليج مثيرة للريبة حذَّرت من خلق ما وصفته بـ"أجواء زائفة مناهضة لطهران"





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ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن "التقارير التي أفادت بوقوع حوادث أمنية لعدد من السفن قرب ساحل الإمارات اليوم الثلاثاء "مثيرة للريبة".

وحذَّرت الوزارة نقلاً عن المتحدث باسمها سعيد خطيب زادة من أي محاولة لخلق ما وصفته بـ"أجواء زائفة مناهضة لطهران"، وفقًا لـ"رويترز".