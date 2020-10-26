البحرين تدين استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في إطلاق الطائرات المفخّخة تجاه المملكة

شدّدت على موقفها المتضامن مع السعودية ضدّ كل ما يستهدف أمنها وسلامتها

أدانت مملكة البحرين، بشدة، استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في إطلاق الطائرات المفخخة تجاه أراضي المملكة العربية السعودية، في أعمال إرهابية إجرامية جبانة تستهدف أمن وسلامة المدنيين الآمنين.

وشدّدت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم، على موقف مملكة البحرين الراسخ المتضامن مع المملكة العربية السعودية ضدّ كل ما يستهدف أمنها وسلامتها، مشيدة بكفاءة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن وتصديها المتواصل للاعتداءات الحوثية الإجرامية، مجدّدة دعوة المجتمع الدولي إلى التنديد بممارسات الميليشيات الحوثية وما ترتكبه من اعتداءات تهدّد أمن واستقرار المملكة العربية السعودية والأمن والسلم الإقليمي.