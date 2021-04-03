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"الصحة": تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الشؤون الإسلامية" تغلق 13 مسجدًا مؤقتًا

في 7 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بـ"كورونا"

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 13 مسجدًا مؤقتًا في 7 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم إغلاقه خلال 55 يومًا 454 مسجدًا تم فتح 430 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة خمسة مساجد في منطقة القصيم، وثلاثة مساجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة، ومسجد بمنطقة جازان، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 14 مسجدًا؛ سبعة بمنطقة مكة المكرمة، وثلاثة بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة القصيم، ومسجد بمنطقة تبوك، ومسجد بمنطقة الجوف، ومسجد بالمنطقة الشرقية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة المصلين.

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"الشؤون الإسلامية" تغلق 13 مسجدًا مؤقتًا
سبق

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 13 مسجدًا مؤقتًا في 7 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم إغلاقه خلال 55 يومًا 454 مسجدًا تم فتح 430 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة خمسة مساجد في منطقة القصيم، وثلاثة مساجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة، ومسجد بمنطقة جازان، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 14 مسجدًا؛ سبعة بمنطقة مكة المكرمة، وثلاثة بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة القصيم، ومسجد بمنطقة تبوك، ومسجد بمنطقة الجوف، ومسجد بالمنطقة الشرقية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة المصلين.

03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442
03:07 PM
اخر تعديل
03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442
03:55 PM

"الشؤون الإسلامية" تغلق 13 مسجدًا مؤقتًا

في 7 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بـ"كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 13 مسجدًا مؤقتًا في 7 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم إغلاقه خلال 55 يومًا 454 مسجدًا تم فتح 430 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة خمسة مساجد في منطقة القصيم، وثلاثة مساجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة، ومسجد بمنطقة جازان، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 14 مسجدًا؛ سبعة بمنطقة مكة المكرمة، وثلاثة بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة القصيم، ومسجد بمنطقة تبوك، ومسجد بمنطقة الجوف، ومسجد بالمنطقة الشرقية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة المصلين.

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