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"رعب كورونا".. اليابان تلغي الاحتفالات بعيد ميلاد الإمبراطور لمنع تفشي الوباء

"ماراثورن طوكيو" سيقتصر على المنافسين

أعلنت اليابان اليوم (الاثنين)، أنها ستحد من التجمعات العامة في طوكيو؛ لاحتواء تفشي فيروس كورونا بما يشمل إلغاء الاحتفالات بعيد ميلاد الإمبراطور، وإلغاء مشاركة هواة في ماراثون طوكيو ليقتصر على نخبة من العدائين المحترفين فقط.

وأفاد البلاط الإمبراطوري بأنه نظرًا للظروف سيتم إلغاء الخطاب، الذي كان من المقرر أن يلقيه الإمبراطور ناروهيتو بمناسبة عيد ميلاده في 23 فبراير (شباط)، وهذا أول خطاب له منذ تتويجه العام الماضي، ويجتذب الخطاب الإمبراطوري عادة عشرات الآلاف من الحضور للساحة الداخلية للقصر في قلب طوكيو.

ونقلت "رويترز" عن مصدر مطلع أن منظمي ماراثورن طوكيو، الأكبر على مستوى العالم، أبلغوا المشاركين من الجمهور العام، الذين سجلوا في السباق الذي سيقام في الأول من مارس (آذار)، وعددهم 38 ألفًا، أنهم لن يسمح لهم بالمشاركة، وسيقتصر السباق بدلاً من ذلك على أبرز المنافسين المحترفين.

فيروس كورونا الجديد اليابان

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"رعب كورونا".. اليابان تلغي الاحتفالات بعيد ميلاد الإمبراطور لمنع تفشي الوباء
سبق

أعلنت اليابان اليوم (الاثنين)، أنها ستحد من التجمعات العامة في طوكيو؛ لاحتواء تفشي فيروس كورونا بما يشمل إلغاء الاحتفالات بعيد ميلاد الإمبراطور، وإلغاء مشاركة هواة في ماراثون طوكيو ليقتصر على نخبة من العدائين المحترفين فقط.

وأفاد البلاط الإمبراطوري بأنه نظرًا للظروف سيتم إلغاء الخطاب، الذي كان من المقرر أن يلقيه الإمبراطور ناروهيتو بمناسبة عيد ميلاده في 23 فبراير (شباط)، وهذا أول خطاب له منذ تتويجه العام الماضي، ويجتذب الخطاب الإمبراطوري عادة عشرات الآلاف من الحضور للساحة الداخلية للقصر في قلب طوكيو.

ونقلت "رويترز" عن مصدر مطلع أن منظمي ماراثورن طوكيو، الأكبر على مستوى العالم، أبلغوا المشاركين من الجمهور العام، الذين سجلوا في السباق الذي سيقام في الأول من مارس (آذار)، وعددهم 38 ألفًا، أنهم لن يسمح لهم بالمشاركة، وسيقتصر السباق بدلاً من ذلك على أبرز المنافسين المحترفين.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
05:30 PM

"رعب كورونا".. اليابان تلغي الاحتفالات بعيد ميلاد الإمبراطور لمنع تفشي الوباء

"ماراثورن طوكيو" سيقتصر على المنافسين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت اليابان اليوم (الاثنين)، أنها ستحد من التجمعات العامة في طوكيو؛ لاحتواء تفشي فيروس كورونا بما يشمل إلغاء الاحتفالات بعيد ميلاد الإمبراطور، وإلغاء مشاركة هواة في ماراثون طوكيو ليقتصر على نخبة من العدائين المحترفين فقط.

وأفاد البلاط الإمبراطوري بأنه نظرًا للظروف سيتم إلغاء الخطاب، الذي كان من المقرر أن يلقيه الإمبراطور ناروهيتو بمناسبة عيد ميلاده في 23 فبراير (شباط)، وهذا أول خطاب له منذ تتويجه العام الماضي، ويجتذب الخطاب الإمبراطوري عادة عشرات الآلاف من الحضور للساحة الداخلية للقصر في قلب طوكيو.

ونقلت "رويترز" عن مصدر مطلع أن منظمي ماراثورن طوكيو، الأكبر على مستوى العالم، أبلغوا المشاركين من الجمهور العام، الذين سجلوا في السباق الذي سيقام في الأول من مارس (آذار)، وعددهم 38 ألفًا، أنهم لن يسمح لهم بالمشاركة، وسيقتصر السباق بدلاً من ذلك على أبرز المنافسين المحترفين.

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