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تركي آل الشيخ: معرض الألعاب الإلكترونية سجَّل أرقامًا قياسية في الحضور

دعا إلى زيارته قبل انتهائه.. ويُقام في واجهة الرياض إكسبو

أعلن رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، أن معرض الألعاب الإلكترونية "Rush" الذي تم إطلاقه اليوم ضمن فعاليات #موسم_الرياض سجّل أرقامًا قياسية في الحضور.

وكتب آل الشيخ تغريدة من حسابه بتويتر، قال فيها: "لقطات من معرض الألعاب الإلكترونية (Rush) ، زرته اليوم. أرقام قياسية في الحضور، وفرحة الأطفال غير طبيعية. سعيد بأول معرض في موسم الرياض هذه السنة؛ وادعوكم لزيارته قبل انتهائه".

ويُقام المعرض في واجهة الرياض إكسبو، وتستمر فعالياته 5 أيام خلال الفترة من 22 أكتوبر إلى 26 أكتوبر، من الـ4 عصرًا إلى الـ12:00 بعد منتصف الليل. (فيديو)

موسم الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تركي آل الشيخ: معرض الألعاب الإلكترونية سجَّل أرقامًا قياسية في الحضور
سبق

أعلن رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، أن معرض الألعاب الإلكترونية "Rush" الذي تم إطلاقه اليوم ضمن فعاليات #موسم_الرياض سجّل أرقامًا قياسية في الحضور.

وكتب آل الشيخ تغريدة من حسابه بتويتر، قال فيها: "لقطات من معرض الألعاب الإلكترونية (Rush) ، زرته اليوم. أرقام قياسية في الحضور، وفرحة الأطفال غير طبيعية. سعيد بأول معرض في موسم الرياض هذه السنة؛ وادعوكم لزيارته قبل انتهائه".

ويُقام المعرض في واجهة الرياض إكسبو، وتستمر فعالياته 5 أيام خلال الفترة من 22 أكتوبر إلى 26 أكتوبر، من الـ4 عصرًا إلى الـ12:00 بعد منتصف الليل. (فيديو)

22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443
09:37 PM

تركي آل الشيخ: معرض الألعاب الإلكترونية سجَّل أرقامًا قياسية في الحضور

دعا إلى زيارته قبل انتهائه.. ويُقام في واجهة الرياض إكسبو

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
11
3,721

أعلن رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، أن معرض الألعاب الإلكترونية "Rush" الذي تم إطلاقه اليوم ضمن فعاليات #موسم_الرياض سجّل أرقامًا قياسية في الحضور.

وكتب آل الشيخ تغريدة من حسابه بتويتر، قال فيها: "لقطات من معرض الألعاب الإلكترونية (Rush) ، زرته اليوم. أرقام قياسية في الحضور، وفرحة الأطفال غير طبيعية. سعيد بأول معرض في موسم الرياض هذه السنة؛ وادعوكم لزيارته قبل انتهائه".

ويُقام المعرض في واجهة الرياض إكسبو، وتستمر فعالياته 5 أيام خلال الفترة من 22 أكتوبر إلى 26 أكتوبر، من الـ4 عصرًا إلى الـ12:00 بعد منتصف الليل. (فيديو)

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,386
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,681
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,979
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,087

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