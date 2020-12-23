كورونا في ليبيا.. 640 إصابة جديدة و8 حالات وفاة وتماثل 680 مصابًا للشفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتماثل 680 مصابًا للشفاء، في حين توفي 8 آخرون.



وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا وصل إلى 96 ألفًا و346 حالة؛ منها 28 ألفًا و197 حالة نشطة، و66 ألفًا و756 حالة تعافٍ، بينما توفي 1393 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.