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وفاة السادنة هيا الشيبي عن 98 عاماً

تُوُفيت السادنة ببيت الله الحرام، الشيخة هيا بنت عبدالله الشيبي، عن 98 عاماً.

والشيخة "هيا"، رحمها الله، والدة نائب الحرم السيد أمين عبدالقادر، الذي شغل سابقاً مساعد الأمين للاستثمارات بأمانة العاصمة المقدسة، وعمة وكيل أمانة العاصمة للدعم والمساندة بمنطقة مكة المكرمة نزار بن عبدالعزيز بن عبدالله الشيبي.

"سبق" تتقدَّم بالتعزية والمواساة لأسرة الفقيدة، سائلة المولى -جل وعلا- أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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وفاة السادنة هيا الشيبي عن 98 عاماً
سبق

تُوُفيت السادنة ببيت الله الحرام، الشيخة هيا بنت عبدالله الشيبي، عن 98 عاماً.

والشيخة "هيا"، رحمها الله، والدة نائب الحرم السيد أمين عبدالقادر، الذي شغل سابقاً مساعد الأمين للاستثمارات بأمانة العاصمة المقدسة، وعمة وكيل أمانة العاصمة للدعم والمساندة بمنطقة مكة المكرمة نزار بن عبدالعزيز بن عبدالله الشيبي.

"سبق" تتقدَّم بالتعزية والمواساة لأسرة الفقيدة، سائلة المولى -جل وعلا- أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
07:34 PM

وفاة السادنة هيا الشيبي عن 98 عاماً

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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تُوُفيت السادنة ببيت الله الحرام، الشيخة هيا بنت عبدالله الشيبي، عن 98 عاماً.

والشيخة "هيا"، رحمها الله، والدة نائب الحرم السيد أمين عبدالقادر، الذي شغل سابقاً مساعد الأمين للاستثمارات بأمانة العاصمة المقدسة، وعمة وكيل أمانة العاصمة للدعم والمساندة بمنطقة مكة المكرمة نزار بن عبدالعزيز بن عبدالله الشيبي.

"سبق" تتقدَّم بالتعزية والمواساة لأسرة الفقيدة، سائلة المولى -جل وعلا- أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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