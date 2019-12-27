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الهلال: سالم يشارك في التدريبات.. خربين وكادش يتعرضان لإصابتين عضليتين

عاود لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم عصر اليوم الجمعة تدريباتهم؛ بعد تعادلهم مساء يوم أمس مع مضيفهم الحزم ضمن لقاءات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وركز مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية.

تخلل المران تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء الحزم، تدريبات لياقية وتكنيكية لبقية اللاعبين، تطبيقات تكتيكية متنوعة، مناورة على جزء من الملعب.

وشارك سـالم الدوسري في التدريبات الجماعية؛ وذلك بعد تعافيه من التهاب الركبة، وواصل الثنائي سلمان الفرج وكارلوس إدواردو برنامجهما التأهيلي، تواجد الثنائي عمر خربين وحسن كادش في عيـادة مستشفى المملكة الطبية بمقر النادي؛ نظير تعرضهما لإصابتين في عضلات الفخذ، ويؤدي الفريق مرانه مغلقاً عصر يوم غد السبت؛ وذلك في مقر النادي.

الهلال دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال: سالم يشارك في التدريبات.. خربين وكادش يتعرضان لإصابتين عضليتين
سبق

عاود لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم عصر اليوم الجمعة تدريباتهم؛ بعد تعادلهم مساء يوم أمس مع مضيفهم الحزم ضمن لقاءات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وركز مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية.

تخلل المران تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء الحزم، تدريبات لياقية وتكنيكية لبقية اللاعبين، تطبيقات تكتيكية متنوعة، مناورة على جزء من الملعب.

وشارك سـالم الدوسري في التدريبات الجماعية؛ وذلك بعد تعافيه من التهاب الركبة، وواصل الثنائي سلمان الفرج وكارلوس إدواردو برنامجهما التأهيلي، تواجد الثنائي عمر خربين وحسن كادش في عيـادة مستشفى المملكة الطبية بمقر النادي؛ نظير تعرضهما لإصابتين في عضلات الفخذ، ويؤدي الفريق مرانه مغلقاً عصر يوم غد السبت؛ وذلك في مقر النادي.

27 ديسمبر 2019 - 1 جمادى الأول 1441
08:33 PM

الهلال: سالم يشارك في التدريبات.. خربين وكادش يتعرضان لإصابتين عضليتين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عاود لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم عصر اليوم الجمعة تدريباتهم؛ بعد تعادلهم مساء يوم أمس مع مضيفهم الحزم ضمن لقاءات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وركز مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية.

تخلل المران تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء الحزم، تدريبات لياقية وتكنيكية لبقية اللاعبين، تطبيقات تكتيكية متنوعة، مناورة على جزء من الملعب.

وشارك سـالم الدوسري في التدريبات الجماعية؛ وذلك بعد تعافيه من التهاب الركبة، وواصل الثنائي سلمان الفرج وكارلوس إدواردو برنامجهما التأهيلي، تواجد الثنائي عمر خربين وحسن كادش في عيـادة مستشفى المملكة الطبية بمقر النادي؛ نظير تعرضهما لإصابتين في عضلات الفخذ، ويؤدي الفريق مرانه مغلقاً عصر يوم غد السبت؛ وذلك في مقر النادي.

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