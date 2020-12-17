النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بلدية بارق تغلق 8 مطاعم ومحلات مخالفة للإجراءات الوقائية من كورونا

"عسيري" أكد استمرار الحملة لمتابعة الاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية

أغلق قسما صحة البيئة ورقابة الأسواق ببلدية محافظة بارق، اليوم الخميس، أربعة مطاعم وأربعة محلات مهنية مخالفة في المحافظة والمراكز التابعة لها كما تابعت مدى تطبيق المحلات للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، تواصل البلدية حملة الرقابة الصحية المكثفة على المطاعم التي وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بتنفيذها، حيث تواصلت الحملة خلال اليومين الماضيين وتم إغلاق أربعة مطاعم مخالفة ورصد عدة مخالفات.

وأكد رئيس البلدية المهندس محمد مرزن عسيري على استمرار الحملة المكثفة على المطاعم خلال الأسبوعين القادمين تنفيذاً لتوجيهات أمين المنطقة لمتابعة الاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية.

من جانب آخر، أغلق قسم رقابة الأسواق أربعة محلات مهنية مخالفة من خلال جولاتهم الرقابية اليومية وتم رصد مخالفات بالعرض خارج حدود المحل وإحداث التشوهات البصرية وعدم وجود التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة وعدم النظافة العامة بالمحلات.

وتم اتخاذ الإجراءات النظامية من حيث تطبيق الحد الأعلى من الغرامات حسب لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية.

بارق بلدية بارق فيروس كورونا الجديد عسير أمانة عسير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بلدية بارق تغلق 8 مطاعم ومحلات مخالفة للإجراءات الوقائية من كورونا
سبق

أغلق قسما صحة البيئة ورقابة الأسواق ببلدية محافظة بارق، اليوم الخميس، أربعة مطاعم وأربعة محلات مهنية مخالفة في المحافظة والمراكز التابعة لها كما تابعت مدى تطبيق المحلات للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، تواصل البلدية حملة الرقابة الصحية المكثفة على المطاعم التي وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بتنفيذها، حيث تواصلت الحملة خلال اليومين الماضيين وتم إغلاق أربعة مطاعم مخالفة ورصد عدة مخالفات.

وأكد رئيس البلدية المهندس محمد مرزن عسيري على استمرار الحملة المكثفة على المطاعم خلال الأسبوعين القادمين تنفيذاً لتوجيهات أمين المنطقة لمتابعة الاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية.

من جانب آخر، أغلق قسم رقابة الأسواق أربعة محلات مهنية مخالفة من خلال جولاتهم الرقابية اليومية وتم رصد مخالفات بالعرض خارج حدود المحل وإحداث التشوهات البصرية وعدم وجود التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة وعدم النظافة العامة بالمحلات.

وتم اتخاذ الإجراءات النظامية من حيث تطبيق الحد الأعلى من الغرامات حسب لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
08:41 PM

بلدية بارق تغلق 8 مطاعم ومحلات مخالفة للإجراءات الوقائية من كورونا

"عسيري" أكد استمرار الحملة لمتابعة الاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بارق
0
631

أغلق قسما صحة البيئة ورقابة الأسواق ببلدية محافظة بارق، اليوم الخميس، أربعة مطاعم وأربعة محلات مهنية مخالفة في المحافظة والمراكز التابعة لها كما تابعت مدى تطبيق المحلات للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، تواصل البلدية حملة الرقابة الصحية المكثفة على المطاعم التي وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بتنفيذها، حيث تواصلت الحملة خلال اليومين الماضيين وتم إغلاق أربعة مطاعم مخالفة ورصد عدة مخالفات.

وأكد رئيس البلدية المهندس محمد مرزن عسيري على استمرار الحملة المكثفة على المطاعم خلال الأسبوعين القادمين تنفيذاً لتوجيهات أمين المنطقة لمتابعة الاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية.

من جانب آخر، أغلق قسم رقابة الأسواق أربعة محلات مهنية مخالفة من خلال جولاتهم الرقابية اليومية وتم رصد مخالفات بالعرض خارج حدود المحل وإحداث التشوهات البصرية وعدم وجود التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة وعدم النظافة العامة بالمحلات.

وتم اتخاذ الإجراءات النظامية من حيث تطبيق الحد الأعلى من الغرامات حسب لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,659
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,601
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,661
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,109

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة