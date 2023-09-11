مواجهة مرتقبة تجمع الأهلي والوحدة.. في نهائي كأس اتحاد الطائرة

يلتقي فريقا الأهلي والوحدة على نهائي كأس الاتحاد للكرة الطائرة، غدًا السبت، على صالة نادي الوحدة بالشرائع بمكة المكرمة؛ وتحديدًا عند الرابعة والربع عصرًا، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين.

وصل الفريقان للمباراة النهائية؛ وذلك بعد تخطي الأهلي نظيره الاتحاد في الدور نصف النهائي الاتحاد 3/0؛ فيما تجاوز الوحدة نظيره الهلال 3/2.

ويُتوقع أن تشهد المباراة تنافسًا قويًّا في ظل وجود عناصر الخبرة والإمكانيات الفنية التي يمتلكها كل فريق؛ سواء على مستوى الضربات الساحقة أو استقبال الكرة الأولى والإرسالات القوية، ونجح الوحدة بإعارة نجمي المنتخب والهلال الدوليين (أحمد البخيت، وموفق المطيري)، اللذين يُعتبران دعامة فنية قوية لفريق الوحدة الذي يسعى لتحقيق اللقب كما فعل في بطولة كأس النخبة التي حققها عام 2014.

في المقابل يسعى الأهلي الذي حقق لقب بطولة الدوري هذا الموسم، إلى مواصلة حصد البطولات التي تَعَوّد عليها من خلال المستوى الفني؛ حيث يتفوق الأهل بالإمكانيات الفنية ووجود لاعبين على مستوى عالٍ من الخبرة في جميع المراكز.

وقد أسندت لجنة الحكام الرئيسية المباراة النهائية لطاقم تحكيم دولي بقيادة سامي أمين حكم أول، ومنصور القحطاني حكم ثان، والدولي هاني سنان مسجلًا؛ فيما يراقبها الدولي صالح محفوظ.