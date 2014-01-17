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رابع اختبار خلال 17 يوماً.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين

رصدتهما الجارة الجنوبية واليابان

أطلقت كوريا الشمالية ما يُشتبه بأنهما صاروخان باليستيان، بسحب ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، في رابع اختبار لأسلحة تُجريه الدولة المسلحة نووياً هذا الشهر.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة في سول أن الجيش الكوري الجنوبي رصد صاروخين يُشتبه بأنهما باليستيان وقصيرا المدى أطلِقا في اتجاه الشرق من مطار سونان في بيونغ يانغ، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جهتها، أفاد متحدث باسم الحكومة اليابانية، بأن خفر سواحل اليابان رصد إطلاق ما يُحتمل أنه صاروخ باليستي.

ومع استمرار توقف المحادثات مع الولايات المتحدة، يبدو أن بيونغ يانغ عازمة على تحديث ترسانتها العسكرية، واختبرت صواريخ فرط صوتية مرتين هذا الشهر، وأطلقت الجمعة الماضي صاروخين تكتيكيين موجهين محمولين على قطارات؛ رداً على العقوبات الجديدة.

وشرعت بيونغ يانغ في سلسلة من الاختبارات الجديدة، منذ تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بمواصلة بناء القدرات الدفاعية للبلاد خلال اجتماع مهم للحزب الحاكم الشهر الماضي.

وفرضت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عقوبات جديدة على خمسة كوريين شماليين على صلة ببرامج الصواريخ الباليستية في البلاد.

الرئيسية/ أخبار العالم

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رابع اختبار خلال 17 يوماً.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين
سبق

أطلقت كوريا الشمالية ما يُشتبه بأنهما صاروخان باليستيان، بسحب ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، في رابع اختبار لأسلحة تُجريه الدولة المسلحة نووياً هذا الشهر.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة في سول أن الجيش الكوري الجنوبي رصد صاروخين يُشتبه بأنهما باليستيان وقصيرا المدى أطلِقا في اتجاه الشرق من مطار سونان في بيونغ يانغ، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جهتها، أفاد متحدث باسم الحكومة اليابانية، بأن خفر سواحل اليابان رصد إطلاق ما يُحتمل أنه صاروخ باليستي.

ومع استمرار توقف المحادثات مع الولايات المتحدة، يبدو أن بيونغ يانغ عازمة على تحديث ترسانتها العسكرية، واختبرت صواريخ فرط صوتية مرتين هذا الشهر، وأطلقت الجمعة الماضي صاروخين تكتيكيين موجهين محمولين على قطارات؛ رداً على العقوبات الجديدة.

وشرعت بيونغ يانغ في سلسلة من الاختبارات الجديدة، منذ تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بمواصلة بناء القدرات الدفاعية للبلاد خلال اجتماع مهم للحزب الحاكم الشهر الماضي.

وفرضت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عقوبات جديدة على خمسة كوريين شماليين على صلة ببرامج الصواريخ الباليستية في البلاد.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
03:06 PM

رابع اختبار خلال 17 يوماً.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين

رصدتهما الجارة الجنوبية واليابان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت كوريا الشمالية ما يُشتبه بأنهما صاروخان باليستيان، بسحب ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، في رابع اختبار لأسلحة تُجريه الدولة المسلحة نووياً هذا الشهر.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة في سول أن الجيش الكوري الجنوبي رصد صاروخين يُشتبه بأنهما باليستيان وقصيرا المدى أطلِقا في اتجاه الشرق من مطار سونان في بيونغ يانغ، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جهتها، أفاد متحدث باسم الحكومة اليابانية، بأن خفر سواحل اليابان رصد إطلاق ما يُحتمل أنه صاروخ باليستي.

ومع استمرار توقف المحادثات مع الولايات المتحدة، يبدو أن بيونغ يانغ عازمة على تحديث ترسانتها العسكرية، واختبرت صواريخ فرط صوتية مرتين هذا الشهر، وأطلقت الجمعة الماضي صاروخين تكتيكيين موجهين محمولين على قطارات؛ رداً على العقوبات الجديدة.

وشرعت بيونغ يانغ في سلسلة من الاختبارات الجديدة، منذ تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بمواصلة بناء القدرات الدفاعية للبلاد خلال اجتماع مهم للحزب الحاكم الشهر الماضي.

وفرضت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عقوبات جديدة على خمسة كوريين شماليين على صلة ببرامج الصواريخ الباليستية في البلاد.

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