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بالفيديو.. مشهد إنساني نبيل لرجل أمن يتخلى عن مظلته لمعتمر بالحرم المكي

إشادة واسعة من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول الفيديو

"يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة"، تتجلى هذه الآية بمعانيها السامية في رجال الأمن السعودي، وخاصة خلال التعامل مع ضيوف الرحمن؛ حيث ظلت الكاميرات توثق العديد من الأفعال النبيلة لتظهر كرم مواطني هذه الأرض الطيبة.


وهنا تتجلى أسمى معاني الإيثار؛ حيث تظهر لقطة متداولة وثقتها قناة القرآن الكريم لتقديم رجل الأمن لمظلته إلى أحد المعتمرين ليظل هو تحت الشمس التي تتجاوز حرارتها الأربعين هذه الأيام في مكة المكرمة.


جاء ذلك بعد أن تُدُوِّل مقطع الفيديو بشكل رائج؛ الأمر الذي لاقى إعجاب متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بالموقف الإنساني لأحد منسوبي القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام الذي أظهر شهامة ونبل أخلاق رجل الأمن السعودي بتخليه عن المظلة للمعتمر ليقيه أشعة الشمس العالية، مشددين على أن هذه أعمال وأخلاق الشعب السعودي، داعين الله عز وجل أن يديم الأمن والأمان على بلادنا ويحفظ قيادتنا الرشيدة التي تقدم الغالي والنفيس لراحة جميع قاصدي المسجد الحرام.

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بالفيديو.. مشهد إنساني نبيل لرجل أمن يتخلى عن مظلته لمعتمر بالحرم المكي
سبق

"يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة"، تتجلى هذه الآية بمعانيها السامية في رجال الأمن السعودي، وخاصة خلال التعامل مع ضيوف الرحمن؛ حيث ظلت الكاميرات توثق العديد من الأفعال النبيلة لتظهر كرم مواطني هذه الأرض الطيبة.


وهنا تتجلى أسمى معاني الإيثار؛ حيث تظهر لقطة متداولة وثقتها قناة القرآن الكريم لتقديم رجل الأمن لمظلته إلى أحد المعتمرين ليظل هو تحت الشمس التي تتجاوز حرارتها الأربعين هذه الأيام في مكة المكرمة.


جاء ذلك بعد أن تُدُوِّل مقطع الفيديو بشكل رائج؛ الأمر الذي لاقى إعجاب متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بالموقف الإنساني لأحد منسوبي القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام الذي أظهر شهامة ونبل أخلاق رجل الأمن السعودي بتخليه عن المظلة للمعتمر ليقيه أشعة الشمس العالية، مشددين على أن هذه أعمال وأخلاق الشعب السعودي، داعين الله عز وجل أن يديم الأمن والأمان على بلادنا ويحفظ قيادتنا الرشيدة التي تقدم الغالي والنفيس لراحة جميع قاصدي المسجد الحرام.

03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
06:44 PM

بالفيديو.. مشهد إنساني نبيل لرجل أمن يتخلى عن مظلته لمعتمر بالحرم المكي

إشادة واسعة من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول الفيديو

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
3
3,678

"يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة"، تتجلى هذه الآية بمعانيها السامية في رجال الأمن السعودي، وخاصة خلال التعامل مع ضيوف الرحمن؛ حيث ظلت الكاميرات توثق العديد من الأفعال النبيلة لتظهر كرم مواطني هذه الأرض الطيبة.


وهنا تتجلى أسمى معاني الإيثار؛ حيث تظهر لقطة متداولة وثقتها قناة القرآن الكريم لتقديم رجل الأمن لمظلته إلى أحد المعتمرين ليظل هو تحت الشمس التي تتجاوز حرارتها الأربعين هذه الأيام في مكة المكرمة.


جاء ذلك بعد أن تُدُوِّل مقطع الفيديو بشكل رائج؛ الأمر الذي لاقى إعجاب متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بالموقف الإنساني لأحد منسوبي القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام الذي أظهر شهامة ونبل أخلاق رجل الأمن السعودي بتخليه عن المظلة للمعتمر ليقيه أشعة الشمس العالية، مشددين على أن هذه أعمال وأخلاق الشعب السعودي، داعين الله عز وجل أن يديم الأمن والأمان على بلادنا ويحفظ قيادتنا الرشيدة التي تقدم الغالي والنفيس لراحة جميع قاصدي المسجد الحرام.

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