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فريق طبي بولادة الدمام يستأصل كيسًا رئويًّا لطفلة لم تتجاوز العام

في عملية استغرقت 3 ساعات وتكللت بالنجاح

نجح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام الأسبوع الماضي في إجراء أول عملية من نوعها في المستشفى لطفلة لم تتجاوز عامها الأول في عملية استغرقت 3 ساعات وتكللت بالنجاح.

وأوضح الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بالدمام أنه تم تشخيص حالة الطفلة قبل ولادتها "أثناء متابعة الحمل" بوجود كيس رئوي ولادية فصية؛ حيث تم التأكد من تشخيص الحالة بدقة ليتم إجراء التدخل الجراحي عبر استئصال الفص الرئوي السفلي الأيمن، وذلك عن طريق المنظار الجراحي "thoracoscopic lobectomy".

وبيّن الفريق الطبي بالمستشفى أن الطفلة تتمتع بصحة جيدة بعد العملية الجراحية، وغادرت المستشفى مع ذويها وهي بصحة جيدة، فيما ستتم متابعة الحالة في عيادة جراحة الأطفال بالمستشفى للاطمئنان على صحتها، مؤكداً أن مستشفى الولادة والأطفال بالدمام يمتلك الإمكانات التي تؤهله لتحقيق مزيد من الإنجازات بفضل توفر التجهيزات الطبية المتطورة والكوادر الطبية والتمريضية المتميزة، لاسيما في ظل دعم تجمع الشرقية الصحي.

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فريق طبي بولادة الدمام يستأصل كيسًا رئويًّا لطفلة لم تتجاوز العام
سبق

نجح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام الأسبوع الماضي في إجراء أول عملية من نوعها في المستشفى لطفلة لم تتجاوز عامها الأول في عملية استغرقت 3 ساعات وتكللت بالنجاح.

وأوضح الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بالدمام أنه تم تشخيص حالة الطفلة قبل ولادتها "أثناء متابعة الحمل" بوجود كيس رئوي ولادية فصية؛ حيث تم التأكد من تشخيص الحالة بدقة ليتم إجراء التدخل الجراحي عبر استئصال الفص الرئوي السفلي الأيمن، وذلك عن طريق المنظار الجراحي "thoracoscopic lobectomy".

وبيّن الفريق الطبي بالمستشفى أن الطفلة تتمتع بصحة جيدة بعد العملية الجراحية، وغادرت المستشفى مع ذويها وهي بصحة جيدة، فيما ستتم متابعة الحالة في عيادة جراحة الأطفال بالمستشفى للاطمئنان على صحتها، مؤكداً أن مستشفى الولادة والأطفال بالدمام يمتلك الإمكانات التي تؤهله لتحقيق مزيد من الإنجازات بفضل توفر التجهيزات الطبية المتطورة والكوادر الطبية والتمريضية المتميزة، لاسيما في ظل دعم تجمع الشرقية الصحي.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
05:07 PM

فريق طبي بولادة الدمام يستأصل كيسًا رئويًّا لطفلة لم تتجاوز العام

في عملية استغرقت 3 ساعات وتكللت بالنجاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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نجح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام الأسبوع الماضي في إجراء أول عملية من نوعها في المستشفى لطفلة لم تتجاوز عامها الأول في عملية استغرقت 3 ساعات وتكللت بالنجاح.

وأوضح الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بالدمام أنه تم تشخيص حالة الطفلة قبل ولادتها "أثناء متابعة الحمل" بوجود كيس رئوي ولادية فصية؛ حيث تم التأكد من تشخيص الحالة بدقة ليتم إجراء التدخل الجراحي عبر استئصال الفص الرئوي السفلي الأيمن، وذلك عن طريق المنظار الجراحي "thoracoscopic lobectomy".

وبيّن الفريق الطبي بالمستشفى أن الطفلة تتمتع بصحة جيدة بعد العملية الجراحية، وغادرت المستشفى مع ذويها وهي بصحة جيدة، فيما ستتم متابعة الحالة في عيادة جراحة الأطفال بالمستشفى للاطمئنان على صحتها، مؤكداً أن مستشفى الولادة والأطفال بالدمام يمتلك الإمكانات التي تؤهله لتحقيق مزيد من الإنجازات بفضل توفر التجهيزات الطبية المتطورة والكوادر الطبية والتمريضية المتميزة، لاسيما في ظل دعم تجمع الشرقية الصحي.

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