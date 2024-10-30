عقوبات أمريكية جديدة تستهدف 4 أفراد وكيانين على صلة بإيران

كجزء من إجراءات تتّخذها واشنطن بخصوص برنامج إيران النووي

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة ذات صلة بإيران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة: إن العقوبات تستهدف أربعة أفراد وكيانين على خلفية صلات بالحرس الثوري الإيراني.

ووفق "رويترز": أضافت وزارة الخزانة الأمريكية أن تلك العقوبات هي جزء من إجراءات جارية تتخذها واشنطن فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي.

