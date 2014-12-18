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مصر ترصد 3 حالات إيجابية للمتحور "أوميكرون"

فيما سجلت البلاد 910 إصابات بفيروس كورونا

أعلنت مصر رصد 3 حالات إيجابية لمتحور "أوميكرون" ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها، وعزلهم بمستشفيات العزل، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين.

وذكرت وزارة الصحة في بيان لها الليلة الماضية أن تكثيفًا لأعمال نظام الترصد الوبائي منذ إعلان ظهور المتحور، وترصُّد القادمين من الدول التي ظهر بها المتحور من خلال نقاط الفرز والحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، وبناء على نتائج اختبار التسلسل الجيني الذي يتم إجراؤه لجميع الحالات الإيجابية المكتشفة، أظهرت نتائج اختبار التسلسل الجيني وجود 3 حالات إيجابية للمتحور ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها.

وكانت مصر قد سجلت 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و43 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقد أفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 373509، من ضمنهم 310749 حالة شفاء، و21277 حالة وفاة.

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مصر ترصد 3 حالات إيجابية للمتحور "أوميكرون"
سبق

أعلنت مصر رصد 3 حالات إيجابية لمتحور "أوميكرون" ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها، وعزلهم بمستشفيات العزل، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين.

وذكرت وزارة الصحة في بيان لها الليلة الماضية أن تكثيفًا لأعمال نظام الترصد الوبائي منذ إعلان ظهور المتحور، وترصُّد القادمين من الدول التي ظهر بها المتحور من خلال نقاط الفرز والحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، وبناء على نتائج اختبار التسلسل الجيني الذي يتم إجراؤه لجميع الحالات الإيجابية المكتشفة، أظهرت نتائج اختبار التسلسل الجيني وجود 3 حالات إيجابية للمتحور ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها.

وكانت مصر قد سجلت 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و43 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقد أفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 373509، من ضمنهم 310749 حالة شفاء، و21277 حالة وفاة.

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
01:35 AM
اخر تعديل
18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
03:40 AM

مصر ترصد 3 حالات إيجابية للمتحور "أوميكرون"

فيما سجلت البلاد 910 إصابات بفيروس كورونا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أعلنت مصر رصد 3 حالات إيجابية لمتحور "أوميكرون" ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها، وعزلهم بمستشفيات العزل، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين.

وذكرت وزارة الصحة في بيان لها الليلة الماضية أن تكثيفًا لأعمال نظام الترصد الوبائي منذ إعلان ظهور المتحور، وترصُّد القادمين من الدول التي ظهر بها المتحور من خلال نقاط الفرز والحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، وبناء على نتائج اختبار التسلسل الجيني الذي يتم إجراؤه لجميع الحالات الإيجابية المكتشفة، أظهرت نتائج اختبار التسلسل الجيني وجود 3 حالات إيجابية للمتحور ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها.

وكانت مصر قد سجلت 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و43 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقد أفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 373509، من ضمنهم 310749 حالة شفاء، و21277 حالة وفاة.

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