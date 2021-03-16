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"البلطان": "السياحة" تسعى للوصول إلى 15 ألف مرشد ومرشدة ولا يجب التعامل مع الدخلاء

قالت إن الدخول في مجال الإرشاد السياحي يتطلب أخذ دورات تخصصية في المواقع السياحية بالمملكة

كشفت المرشدة السياحية منى البلطان عن أن ‏هناك إقبالًا كبيرًا على دورات مهارات الإرشاد السياحي، فيما تسعى وزارة السياحة للوصول إلى 15 ألف مرشد ومرشدة وفقاً لرؤية 2030، وهناك حاليّاً ما يفوق 1000 مرشد ومرشدة مرخصين من وزارة السياحة.

وقالت منى البلطان عبر برنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية": إن المرشد والمرشدة السياحية يجب أن يكون لديهم الشغف في هذه المهنة، وكذلك مهارات التواصل والاتصال التي يتم صقلها من خلال دورات مهارات الإرشاد السياحي والإرشاد المتخصص في المتاحف والكهوف والبيئة والكروزات والباص وغيرها، وكذلك يجب أن يكون مجيداً للغة أخرى، وعمره فوق 21 عاماً.

وأضافت أن الدخول في مجال الإرشاد السياحي يتطلّب أخذ دورات تخصصية في المواقع السياحية بالمملكة، والتزود بالخبرات في المجال، بما يسهم في تشغيل مواقع الجذب السياحي والمواقع الأثرية ومواقع التراث العمراني بمناطق المملكة؛ وهو ما يساعد في تأهيل الشباب والشابات السعوديين للعمل بالمجال السياحي، وإعدادهم لمستقبل واعد وفق معايير دولية في الإرشاد السياحي.

ونوهت إلى أنه "حتى لا تقع في فخ النصب من مكاتب السياحة الوهمية، أنصح بعد التواصل مع أشخاص يعتبرون أنفسهم مرشدين سياحيين، وهم دخلاء على هذه المهنة، ويتواجدون في المواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، ويضعون أرقام هواتفهم وهم لا يحملون تراخيص من وزارة السياحة، وعلى الباحث أن يطلب من المكتب رقم الترخيص السياحي وليس السجل التجاري".

وأضافت أن المرشد السياحي يبرز بطاقة الترخيص طوال الوقت، ويتأكد من البيانات وتاريخ الانتهاء: إما مكتوب أو عن طريق الباركود الخاص، وحتماً سيكشف أمرهم، ويبلغ فيهم الجهات المعنية على الرقم الموحد 930 في وزارة السياحة لتطبيق النظام بحقهم كمخالفين.

ولفتت إلى أنه للتأكد من تراخيص المكاتب السياحية، وكذلك المرشدون، يمكن مطالعة أسماء المكاتب وأسماء المرشدين وبياناتهم الرسمية في موقع وزارة السياحة الإلكتروني، والتواصل معهم لعمل جولة سياحية وفق إجراءات رسمية، ولحفظ الحقوق السياحية بطابع عصري ومنظم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البلطان": "السياحة" تسعى للوصول إلى 15 ألف مرشد ومرشدة ولا يجب التعامل مع الدخلاء
سبق

كشفت المرشدة السياحية منى البلطان عن أن ‏هناك إقبالًا كبيرًا على دورات مهارات الإرشاد السياحي، فيما تسعى وزارة السياحة للوصول إلى 15 ألف مرشد ومرشدة وفقاً لرؤية 2030، وهناك حاليّاً ما يفوق 1000 مرشد ومرشدة مرخصين من وزارة السياحة.

وقالت منى البلطان عبر برنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية": إن المرشد والمرشدة السياحية يجب أن يكون لديهم الشغف في هذه المهنة، وكذلك مهارات التواصل والاتصال التي يتم صقلها من خلال دورات مهارات الإرشاد السياحي والإرشاد المتخصص في المتاحف والكهوف والبيئة والكروزات والباص وغيرها، وكذلك يجب أن يكون مجيداً للغة أخرى، وعمره فوق 21 عاماً.

وأضافت أن الدخول في مجال الإرشاد السياحي يتطلّب أخذ دورات تخصصية في المواقع السياحية بالمملكة، والتزود بالخبرات في المجال، بما يسهم في تشغيل مواقع الجذب السياحي والمواقع الأثرية ومواقع التراث العمراني بمناطق المملكة؛ وهو ما يساعد في تأهيل الشباب والشابات السعوديين للعمل بالمجال السياحي، وإعدادهم لمستقبل واعد وفق معايير دولية في الإرشاد السياحي.

ونوهت إلى أنه "حتى لا تقع في فخ النصب من مكاتب السياحة الوهمية، أنصح بعد التواصل مع أشخاص يعتبرون أنفسهم مرشدين سياحيين، وهم دخلاء على هذه المهنة، ويتواجدون في المواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، ويضعون أرقام هواتفهم وهم لا يحملون تراخيص من وزارة السياحة، وعلى الباحث أن يطلب من المكتب رقم الترخيص السياحي وليس السجل التجاري".

وأضافت أن المرشد السياحي يبرز بطاقة الترخيص طوال الوقت، ويتأكد من البيانات وتاريخ الانتهاء: إما مكتوب أو عن طريق الباركود الخاص، وحتماً سيكشف أمرهم، ويبلغ فيهم الجهات المعنية على الرقم الموحد 930 في وزارة السياحة لتطبيق النظام بحقهم كمخالفين.

ولفتت إلى أنه للتأكد من تراخيص المكاتب السياحية، وكذلك المرشدون، يمكن مطالعة أسماء المكاتب وأسماء المرشدين وبياناتهم الرسمية في موقع وزارة السياحة الإلكتروني، والتواصل معهم لعمل جولة سياحية وفق إجراءات رسمية، ولحفظ الحقوق السياحية بطابع عصري ومنظم.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
07:52 PM

"البلطان": "السياحة" تسعى للوصول إلى 15 ألف مرشد ومرشدة ولا يجب التعامل مع الدخلاء

قالت إن الدخول في مجال الإرشاد السياحي يتطلب أخذ دورات تخصصية في المواقع السياحية بالمملكة

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هادي العصيمي - الرياض
7
2,615

كشفت المرشدة السياحية منى البلطان عن أن ‏هناك إقبالًا كبيرًا على دورات مهارات الإرشاد السياحي، فيما تسعى وزارة السياحة للوصول إلى 15 ألف مرشد ومرشدة وفقاً لرؤية 2030، وهناك حاليّاً ما يفوق 1000 مرشد ومرشدة مرخصين من وزارة السياحة.

وقالت منى البلطان عبر برنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية": إن المرشد والمرشدة السياحية يجب أن يكون لديهم الشغف في هذه المهنة، وكذلك مهارات التواصل والاتصال التي يتم صقلها من خلال دورات مهارات الإرشاد السياحي والإرشاد المتخصص في المتاحف والكهوف والبيئة والكروزات والباص وغيرها، وكذلك يجب أن يكون مجيداً للغة أخرى، وعمره فوق 21 عاماً.

وأضافت أن الدخول في مجال الإرشاد السياحي يتطلّب أخذ دورات تخصصية في المواقع السياحية بالمملكة، والتزود بالخبرات في المجال، بما يسهم في تشغيل مواقع الجذب السياحي والمواقع الأثرية ومواقع التراث العمراني بمناطق المملكة؛ وهو ما يساعد في تأهيل الشباب والشابات السعوديين للعمل بالمجال السياحي، وإعدادهم لمستقبل واعد وفق معايير دولية في الإرشاد السياحي.

ونوهت إلى أنه "حتى لا تقع في فخ النصب من مكاتب السياحة الوهمية، أنصح بعد التواصل مع أشخاص يعتبرون أنفسهم مرشدين سياحيين، وهم دخلاء على هذه المهنة، ويتواجدون في المواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، ويضعون أرقام هواتفهم وهم لا يحملون تراخيص من وزارة السياحة، وعلى الباحث أن يطلب من المكتب رقم الترخيص السياحي وليس السجل التجاري".

وأضافت أن المرشد السياحي يبرز بطاقة الترخيص طوال الوقت، ويتأكد من البيانات وتاريخ الانتهاء: إما مكتوب أو عن طريق الباركود الخاص، وحتماً سيكشف أمرهم، ويبلغ فيهم الجهات المعنية على الرقم الموحد 930 في وزارة السياحة لتطبيق النظام بحقهم كمخالفين.

ولفتت إلى أنه للتأكد من تراخيص المكاتب السياحية، وكذلك المرشدون، يمكن مطالعة أسماء المكاتب وأسماء المرشدين وبياناتهم الرسمية في موقع وزارة السياحة الإلكتروني، والتواصل معهم لعمل جولة سياحية وفق إجراءات رسمية، ولحفظ الحقوق السياحية بطابع عصري ومنظم.

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