النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير "مياه الجوف" يحدد الثلاثاء موعدًا لاستقبال المراجعين والعملاء

للاستماع إلى الملاحظات والشكاوى ولتحسين الخدمات

حدد مدير عام خدمات المياه بمنطقة الجوف، المهندس عبدالعزيز بن محمد الطويرب، الثلاثاء من كل أسبوع موعدًا لاستقبال المراجعين والعملاء لتعزيز ثقافة التواصل معهم، بمبنى المديرية الرئيسي الواقع على طريق الأمير عبد الإله بن عبدالعزيز "الإقليمي"، من الواحدة ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.

يأتي ذلك، حرصًا من شركة المياه الوطنية وممثلها بالمديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة الجوف على التواصل واستقبال العملاء والمراجعين.

وتهدف الجلسات إلى الاستماع لملاحظات وشكاوى العملاء، ولتحسين الخدمات المقدمة إليهم، وكسب رضاهم، مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية الصحية لفايروس كورونا المستجد، التي تنفذها للحفاظ على سلامة عملائها.

الجوف مياه الجوف

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدير "مياه الجوف" يحدد الثلاثاء موعدًا لاستقبال المراجعين والعملاء
سبق

حدد مدير عام خدمات المياه بمنطقة الجوف، المهندس عبدالعزيز بن محمد الطويرب، الثلاثاء من كل أسبوع موعدًا لاستقبال المراجعين والعملاء لتعزيز ثقافة التواصل معهم، بمبنى المديرية الرئيسي الواقع على طريق الأمير عبد الإله بن عبدالعزيز "الإقليمي"، من الواحدة ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.

يأتي ذلك، حرصًا من شركة المياه الوطنية وممثلها بالمديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة الجوف على التواصل واستقبال العملاء والمراجعين.

وتهدف الجلسات إلى الاستماع لملاحظات وشكاوى العملاء، ولتحسين الخدمات المقدمة إليهم، وكسب رضاهم، مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية الصحية لفايروس كورونا المستجد، التي تنفذها للحفاظ على سلامة عملائها.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
03:18 PM

مدير "مياه الجوف" يحدد الثلاثاء موعدًا لاستقبال المراجعين والعملاء

للاستماع إلى الملاحظات والشكاوى ولتحسين الخدمات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
0
64

حدد مدير عام خدمات المياه بمنطقة الجوف، المهندس عبدالعزيز بن محمد الطويرب، الثلاثاء من كل أسبوع موعدًا لاستقبال المراجعين والعملاء لتعزيز ثقافة التواصل معهم، بمبنى المديرية الرئيسي الواقع على طريق الأمير عبد الإله بن عبدالعزيز "الإقليمي"، من الواحدة ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.

يأتي ذلك، حرصًا من شركة المياه الوطنية وممثلها بالمديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة الجوف على التواصل واستقبال العملاء والمراجعين.

وتهدف الجلسات إلى الاستماع لملاحظات وشكاوى العملاء، ولتحسين الخدمات المقدمة إليهم، وكسب رضاهم، مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية الصحية لفايروس كورونا المستجد، التي تنفذها للحفاظ على سلامة عملائها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,756
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,277
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,305
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,152

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة