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"شرطة الرياض" تقبض على الفتاة المتحرشة بطفلة.. مواطنة في العقد الثاني

جرى إيقافها واتخذت بحقها كل إجراءات الاستدلال الأولية وإحالتها إلى النيابة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، ويظهر من خلاله تحرش فتاة بطفلة، وقيامها بتوثيق ذلك ونشره عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتها والقبض عليها، وهي مواطنة في العقد الثاني من العمر، ما يعد مخالفة لنظامي مكافحة جريمة التحرش ومكافحة جرائم المعلوماتية، وجرى إيقافها واتخذت بحقها كل إجراءات الاستدلال الأولية، وإحالتها إلى فرع النيابة العامة المختص.

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"شرطة الرياض" تقبض على الفتاة المتحرشة بطفلة.. مواطنة في العقد الثاني
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، ويظهر من خلاله تحرش فتاة بطفلة، وقيامها بتوثيق ذلك ونشره عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتها والقبض عليها، وهي مواطنة في العقد الثاني من العمر، ما يعد مخالفة لنظامي مكافحة جريمة التحرش ومكافحة جرائم المعلوماتية، وجرى إيقافها واتخذت بحقها كل إجراءات الاستدلال الأولية، وإحالتها إلى فرع النيابة العامة المختص.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
11:14 PM
اخر تعديل
11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
12:29 AM

"شرطة الرياض" تقبض على الفتاة المتحرشة بطفلة.. مواطنة في العقد الثاني

جرى إيقافها واتخذت بحقها كل إجراءات الاستدلال الأولية وإحالتها إلى النيابة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
5
17,981

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، ويظهر من خلاله تحرش فتاة بطفلة، وقيامها بتوثيق ذلك ونشره عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتها والقبض عليها، وهي مواطنة في العقد الثاني من العمر، ما يعد مخالفة لنظامي مكافحة جريمة التحرش ومكافحة جرائم المعلوماتية، وجرى إيقافها واتخذت بحقها كل إجراءات الاستدلال الأولية، وإحالتها إلى فرع النيابة العامة المختص.

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