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"مدني مكة" يباشر حريقًا اندلع بناقلة مواد بترولية ومركبات عدة بطريق جدة

الفِرق حاصرت النيران وتعمل على تأمين الموقع لمنع وقوع إصابات

تباشر فِرق إطفاء وإنقاذ من الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة حريقًا متطورًا، اندلع في ناقلة مواد بترولية ثم تطور إلى احتراق شاحنتان نقل بضائع وعدد من المركبات بالقرب من مدارس عبدالرحمن فقيه ومحطة الفتح على الطرق السريع المتجه من مكة المكرمة إلى جدة، نتيجة حادث مروري.

وتشير المعلومات الأولية التي حصلت عليها "سبق" من واقع الحدث إلى أنه ما زالت فِرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تسيطر على الحريق بمساندة فِرق مساندة للحيلولة دون انتقال الحريق، ومحاصرته في موقعه. وقد تم تأمين الموقع، والمحافظة على السلامة العامة حتى لا تقع إصابات.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.

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"مدني مكة" يباشر حريقًا اندلع بناقلة مواد بترولية ومركبات عدة بطريق جدة
سبق

تباشر فِرق إطفاء وإنقاذ من الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة حريقًا متطورًا، اندلع في ناقلة مواد بترولية ثم تطور إلى احتراق شاحنتان نقل بضائع وعدد من المركبات بالقرب من مدارس عبدالرحمن فقيه ومحطة الفتح على الطرق السريع المتجه من مكة المكرمة إلى جدة، نتيجة حادث مروري.

وتشير المعلومات الأولية التي حصلت عليها "سبق" من واقع الحدث إلى أنه ما زالت فِرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تسيطر على الحريق بمساندة فِرق مساندة للحيلولة دون انتقال الحريق، ومحاصرته في موقعه. وقد تم تأمين الموقع، والمحافظة على السلامة العامة حتى لا تقع إصابات.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
12:22 AM
اخر تعديل
24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
02:03 AM

"مدني مكة" يباشر حريقًا اندلع بناقلة مواد بترولية ومركبات عدة بطريق جدة

الفِرق حاصرت النيران وتعمل على تأمين الموقع لمنع وقوع إصابات

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
1
6,551

تباشر فِرق إطفاء وإنقاذ من الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة حريقًا متطورًا، اندلع في ناقلة مواد بترولية ثم تطور إلى احتراق شاحنتان نقل بضائع وعدد من المركبات بالقرب من مدارس عبدالرحمن فقيه ومحطة الفتح على الطرق السريع المتجه من مكة المكرمة إلى جدة، نتيجة حادث مروري.

وتشير المعلومات الأولية التي حصلت عليها "سبق" من واقع الحدث إلى أنه ما زالت فِرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تسيطر على الحريق بمساندة فِرق مساندة للحيلولة دون انتقال الحريق، ومحاصرته في موقعه. وقد تم تأمين الموقع، والمحافظة على السلامة العامة حتى لا تقع إصابات.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.

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